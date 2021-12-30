مطار دبي يتوقع استقبال مليوني مسافر في 11 يوما

المصدر: دبي- البيان

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قدرت مطارات دبي تجاوز أعداد المسافرين المتوقعة مليوني مسافر بمعدل ازدحام مروري يومي يتجاوز 178 ألف مسافر في 11 يوما (خلال الفترة من الأمس حتى 8 يناير 2022). وسيكون ٢ يناير اليوم الأكثر ازدحاماً على الإطلاق ضمن موسم العطلات مع توقعات باستقبال 198 ألف مسافر في ذلك اليوم.

وحرصاً منها على تقليل الازدحام من أجل سلامة وأمن المسافرين وموظفي الخط الأول ضمن مواقعهم، وتطبيقاً لضوابط ومعايير الصحة العامة، أعلنت مطارات دبي أن الدخول لكافة مباني السفر في مطار دبي الدولي خلال فترة ذروة السفر المستمرة سيكون محصوراً على المسافرين فقط الحاملين لتذكرة سفر.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي: ننصح دائماً العائلة والأصدقاء بأن يودعوا أحباءهم في المنزل قبل السفر.. هذا الموضوع غاية في الأهمية خصوصاً عندما نتعاطى اليوم مع ظرف الجائحة والمتزامن الآن مع أعداد المسافرين الهائلة عبر المطار في موسم العطلات والأعياد. وباستطاعة الجميع مساعدتنا اليوم بتقليل الازدحام داخل وحول منطقة المطار، وذلك ببساطة من خلال تجنب مرافقة الاهل والأحباء عند توجههم في المطار خاصة خلال الأيام الـعشر القادمة. كما يستطيعون جعل تجربة السفر أكثر سهولة وأمناً لجميع المتواجدين في المطار من خلال عدم الحضور لاستقبال الأشخاص هناك.

تود مطارات دبي أن تشارك مع المسافرين عبرها ضمن موسم العطلات عددا من نصائح السفر لتضمن بداية لرحلة سهلة ومريحة:

• كن على أتم علم بمستجدات ضوابط السفر لوجهة السفر الخاصة بك وذلك من خلال تواصلك مع خطوط الطيران الخاصة برحلتك. تأكد من إحضارك لجميع المستندات المطلوبة بتواريخ صلاحية سارية قبل توجهك إلى المطار.

• احرص على مغادرتك بوقت مبكر إضافي نظراً لاحتمالية ازدحام الطرقات المؤدية لمطار دبي الدولي خلال فترة الذروة.

• إذا كنت مسافراً معنا عبر المبنـى رقم 1و2 الرجاء عدم الحضور الى المطار في مدة تكون أبكر من 3 ساعات قبل رحلتك لتفادي التسبب بمزيد من الازدحام. ويرجى التفضل بالتسجيل الإلكتروني وخدمة التسجيل الذاتية عند توفرها لضمان بداية رحلة سلسة ومريحة.

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