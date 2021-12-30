سوق أبوظبي يستعيد وتيرة الصعود بمكاسب 10 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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استعاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتيرة الصعود في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسماله السوقي ما يناهز 10 مليارات درهم، مدعوماً بعمليات شراء انتقائي، استهدفت أسهماً قيادية في قطاع البنوك والاتصالات والاستثمار، فيما تراجع سوق دبي، بضغط عمليات جني أرباح بعد صعوده أربع جلسات متتالية، لأعلى مستوياته في 5 أسابيع.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.71 %، أو ما يعادل 59.26 نقطة، ليغلق عند 8450.53 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار، فيما انخفض سوق دبي 0.78 %، أو ما يوازي 24.97 نقطة، ليغلق عند 3174.09 نقطة، بعد هبوط أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.27 مليار في أبوظبي، و127.4 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 231.3 مليون سهم، منها 168 مليوناً في أبوظبي، و63.3 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 7234 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.54 %. وتراجع قطاع البنوك 0.83 %. وتراجع قطاع الاستثمار 0.57 %. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 33.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 24.2 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 12.7 مليوناً. وحقق «الأغذية المتحدة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.85 %، فيما كان «تكافل الإمارات»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.75 %. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 12.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والعرب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.53%. وصعد قطاع الاتصالات 0.39 %. وزاد قطاع العقار 0.46 %. ونما قطاع الاستثمار بنسبة 1.44 %. وصعد قطاع الطاقة 0.21 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 318.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 303.27 ملايين. وحقق «أم القيوين للاستثمارات العامة»، أكبر ارتفاع بنسبة 10.6 %، فيما كان «المستثمر الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.41 %. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 7.74 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

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