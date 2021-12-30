«الجرافات البحرية» تفوز بعقد بـ 1.3 مليار درهم في «ميناء خليفة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت شركة الجرافات البحرية الوطنية بعقد قيمته 1.3 مليار درهم من «موانئ أبوظبي لهندسة وبناء الأعمال البحرية» لمشروع تطوير الجانب الشمالي من ميناء خليفة.

والمشروع جزء من ميناء خليفة في منطقة الطويلة بأبوظبي في منتصف الطريق بين مينائي زايد وجبل علي، والذي تم بناؤه على جزيرة اصطناعية مستصلحة على بعد 4.5 كيلومترات من الشاطئ. وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «العقد جزء من خططنا الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتنا بالإمارات وخارجها؛ حيث نخطط لعام 2022 والسنوات المقبلة لدخول أسواق جديدة وتنفيذ مشاريع رائدة».

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: « دعم خططنا المستقبلية للنمو، وتسريع العمليات التجارية عبر ميناء خليفة، يرسخ مكانته الدولية والإقليمية كمركز حيوي لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية. وتشمل أعمال العقد تجريف 16.8 مليون متر مكعب من الأتربة، وإنشاء كاسر أمواج منفصل بطول 3.8 كيلومترات، إضافة إلى أعمال تسوية الأرض بمساحة مليون متر مربع. ومن المقرر إنجاز المشروع بالكامل بحلول أكتوبر 2023.

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