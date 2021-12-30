شركة ماليزية تنضم لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي – وام

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أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، أمس انضمام شركة «POIC Sabah Sdn Bhd» الماليزية إلى برنامج المبادرة بما يعزز من قدرات ماليزيا على الوصول إلى الأسواق العالمية ويدعم البرنامج في ماليزيا والدول الآسيوية ويتيح أمام الشركات فرصاً تجارية وفوائد مباشرة. وقّع على مذكرة التفاهم بدبي محمود البستكي المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي وروز بون رئيسة قسم التسويق والمبيعات في شركة «POIC Sabah Sdn Bhd» بحضور داتوك د. يواكيم غانسلام النائب الثالث لرئيس الوزراء وزير التنمية الصناعية في إقليم صباح وتوماس لوجيجين السكرتير الدائم لوزارة التنمية الصناعية.

مزايا

ومع انضمام الشركة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي سيتمكن التجار ووكلاء الشحن أعضاء المبادرة في ماليزيا من الحصول على المزايا التي يقدمها البرنامج والشركاء بما يشمل ميناء جوهور وشركة «POIC Sabah Sdn Bhd» وهو ما سيسهم إلى حد كبير في الحد من الوقت والتكاليف ويضمن تدفقاً أسرع للحركة التجارية.

وقال محمود البستكي إن انضمام الشركة إلى المبادرة خطوة بارزة في مسارها نحو تسهيل الوصول إلى طرق التجارة العالمية، معتبراً أن ماليزيا شريك استراتيجي، حيث يمنح البرنامج مزايا فريدة.

وتأتي الجهود السابقة لتوسعة برنامج المبادرة مثل إضافة ميناء جوهور الركيزة الأساسية للبنية التحتية للشحن عبر مضيق جوهور وشركة POIC Sabah Sdn Bhd تأكيداً على إمكانية التوسع بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي لإضفاء قيمة حقيقية على الأعمال التجارية والشركاء والأعضاء في برنامج المبادرة.

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