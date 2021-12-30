متفائلون باستمرار التعافي والصدارة في 2022

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة عن تفاؤله بمواصلة مسيرة التعافي خلال 2022 رغم تحديات الجائحة وتحقيق عام آخر من الابتكار وصدارة صناعة الطيران.

وفي رسالة تهنئة وتقدير لموظفي طيران الإمارات بالعام الجديد، أكد أن الناقلة استمرت في تقديم خدمات عالمية في خضم تحديات الجائحة فيما تباطأ فيه المنافسون.

وقال سموه: «ركزنا خلال العام 2021 على تعافي الأعمال ومعايير الصحة والسلامة بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين السائدة في بيئة العمل التشغيلية عالمياً». وتابع الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «فخور جداً بالطريقة التي استجبنا من خلالها مع تحديات الجائحة، فقد واصلنا تقديم خدمات ومنتجات عالمية المستوى في الوقت الذي تباطأ فيه العديد من المنافسين واستجبنا بسرعة لمتطلبات العمل المتغيرة وحرصنا على راحة وسلامة عملائنا حتى عندما كانت فكرة السفر بحد ذاتها تمر بحالة من عدم اليقين.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أنه بالرغم من ظهور متحور «أوميكرون» والتباطؤ الطفيف الذي سببه في شبكتنا، فإننا نتجه نحو 2022 بتفاؤل تجاه استمرار تعافي أعمالنا، مرحباً بعودة العديد من الموظفين السابقين إلى فريق عمل المجموعة إلى جانب الموظفين الجدد.

وتوقع سموه تسارع نمو الأعمال في 2022 بعد النجاح في بناء دعم جيد في 2021 ما يوفر المزيد من فرص العمل للموظفين الحاليين وفرق عمل أكبر لدعم تزايد حجم الأعمال.

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