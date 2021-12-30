1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، أمس، مع تسجيل 253 مبايعة، بقيمة 511.08 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي، بقيمة 93.74 مليون درهم، و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 417.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بـ 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، وسجلت 7 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات 567.72 مليون درهم، منها 11 رهونات أراض بقيمة 151.2 مليون درهم، و45 رهونات فلل وشقق بقيمة 416.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 230 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا، بقيمة 113 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 24.35 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 6 ملايين درهم.

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