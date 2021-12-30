ارتفاع إنفاق المستهلك بالإمارات في نوفمبر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة إلى 108.60 نقاط نهاية نوفمبر مقابل 105.87 نقاط نهاية الفترة المماثلة من 2020 ليبلغ خلال عام 2.58% فيما سجل 0.59% في نوفمبر2021 مقارنة بأكتوبر من العام نفسه حيث بلغ الرقم القياسي 107.96 نقاط بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.وسجلت 10 مجموعات سلعية تحسناً في الإنفاق من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021 وشملت الأغذية والمشروبات 3.65% والتبغ 0.85% والملابس والأحذية بنحو 0.99% والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.02% وخدمات الصحة 0.45 % وخدمات النقل 18% مسجلة أعلى ارتفاع والاتصالات 0.09% والترويج والثقافة 8.15 % والتعليم 0.29% والمطاعم والفنادق 2.01 % وسجلت مجموعتا السكن والمياه والكهرباء والغاز انخفاضاً 2.99% .

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