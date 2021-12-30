أداء أسواق المال الإماراتية الأفضل عالمياً 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر مسح «البيان الاقتصادي» أن أسواق المال الإماراتية حققت أفضل أداء بين البورصات العالمية خلال 2021، مدعومة بجملة من المحفزات الرئيسية، على رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة «كوفيد 19» وارتفاع معدلات التطعيم لمستويات عالمية، والتفاؤل بانعقاد فعاليات وأحداث ضخمة في مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» إضافة إلى الإدراجات الجديدة والمرتقبة، وخطط تطوير الأسواق ومضاعفة قيمتها السوقية.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، حقق سوق أبوظبي المالي أكبر وتيرة ارتفاع علي المستوي العالمي، منذ بداية العام بنسبة 67.5%، فيما زاد سوق دبي 28.5% وبورصة ناسداك دبي 38% بينما ارتفعت بورصة السعودية 28.8% والأردن 27.4% والكويت 27.1% والبحرين 20.2% والمغرب 17.7% ومسقط 13.2% وقطر 11.9% ومصر 9.7% وتونس 1.1%.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي، الذي يضم أكبر 500 شركة مالية من بنوك ومؤسسات، بنحو 27.4%، سينسكس الهندي 21.2% ومؤشر «فوتسي 100»، أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، 14.1% ونيكاي الياباني 5.9% وشانغهاي الصيني 4.5%.

وقال محللون وخبراء أسواق مال لـــ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية حققت مكاسب قوية خلال 2021 مستمدة الدعم بشكل رئيسي من عدة محفزات، على رأسها صمود الاقتصاد الإماراتي أمام تداعيات كورونا، وانعقاد «إكسبو دبي» والصعود القوي لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى الحراك القوي، الذي شهدته الأسواق هذا العام لا سيما بعد الإعلان عن خطة التطوير الأخيرة في سوق دبي المالي، وإدراج مرتقب لعشر شركات حكومية وغير حكومية، فضلاً عن زيادة ساعات التداول إلى 5، ما أسهم في زيادة قيم وأحجام التداولات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز