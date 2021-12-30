اتفاقية لتعزيز التعاون بين أمن مجموعة الإمارات وجامعة أريزونا

المصدر: دبي- البيان

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وقعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات اتفاقية مع جامعة أريزونا في توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، لتعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث في الموضوعات العامة والمتعلقة بالأمن، ويشمل ذلك الشهادة الجامعية ودورات الدراسات العليا. وتأتي الاتفاقية في سياق برنامج المسارات الدراسية المخصصة CDP، وسيُقدّم برنامج World Campus Experience عبر الإنترنت من قبل جامعة أريزونا مع خدمات ودورات إضافية حضورية لدى أمن مجموعة الإمارات.

وسيقدم الجانبان بشكل مشترك 60 برنامجاً عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية من قبل أعضاء هيئة التدريس المعينين والمؤهلين في جامعة أريزونا. وسيتمكن الطلبة من الوصول إلى مواد الدورة والمحاضرات الافتراضية من خلال حرم «مركز دراسات أمن الطيران المدني CASS» التابع لأمن مجموعة الإمارات في دبي، وكذلك استخدام مرافق وخدمات الحرم الجامعي لتجربة فريدة مع راحة التعليم عبر الإنترنت.

مسارات ودورات

وسيتيح التعاون بين المؤسستين أمام الطلبة المسجلين كسب حتى عامين من الساعات الجامعية المعتمدة مباشرةً من جامعة أريزونا، من خلال مزيج من الدورات التدريبية الشخصية وعبر الإنترنت مقدمة من أمن مجموعة الإمارات، بالتعاون مع جامعة أريزونا. ويشتمل البرنامج على العديد من المسارات الأكاديمية، التي ستمكن الطلبة من التسجيل لدورات تفي بمتطلبات درجة جامعة أريزونا أو الانتقال إلى جامعات أمريكية أخرى.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، نائب رئيس أول أمن مجموعة الإمارات: جامعة أريزونا تعد واحدة من أفضل 100 جامعة عالمية، وتحظى برامجها الأكاديمية باعتراف عالمي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إلى الأمام نحو رؤيتنا المتمثلة في تعزيز مجتمع الطيران العالمي، من خلال تزويد المتخصصين في صناعة أمن الطيران المدني بالتعليم الشامل والمتطور وفرص البحث والتدريب.

وقالت نائب رئيس أول وعميد جامعة أريزونا للشؤون الأكاديمية ليزلي فولكس: هذه الاتفاقية التي تؤكد التزامنا بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2016، والتي تركز على برنامج الماجستير في الأمن الدولي والتدريب المشترك والندوات والمؤتمرات وتطوير المناهج، وسوف توفر الاتفاقية الجديدة موقعاً عالمياً لجامعة أريزونا يتيح أمام موظفي أمن مجموعة الإمارات ومواطني الإمارات والمقيمين فرصاً لمتابعة التعليم العالي.

علاقة قوية

وأعرب نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجامعة أريزونا حسن حجازي، عن سعادته باستمرار العلاقة القوية، التي أسهم في بنائها وتعزيزها مع أمن مجموعة الإمارات.

وتتماشى الاتفاقية مع مبادرة «عام الثقافة الأمنية» التي أطلقتها المنظمة الدولية للطيران المدني التي تشجع مختلف أطراف الصناعة على دعم وتعزيز بيئة أمنية واعية. ويهدف التعاون إلى إنشاء شراكة دولية قوية تفيد العديد من المتخصصين بمجال الطيران. وستكتسب المنظمات، من خلال العمل معاً ومشاركة أفضل الممارسات، القوة لتطوير شبكة واسعة النطاق من المتخصصين المؤهلين في مجال الطيران. كما تتماشى مع رؤية واستراتيجية قيادة الإمارات والتزامها بمواصلة تحسين تصنيفاتها العالمية الأعلى أماناً.

منهج شامل

توفر الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، التي رسخت حضورها في أمن الطيران طوال أكثر من ثلاثة عقود، منهجاً شاملاً للطيران والبرامج المتعلقة بالأمن بالمشاركة مع هيئات ومؤسسات تعليمية محلية ودولية الرائدة، وتقدم أكثر من 30 دورة، وبرنامجي دبلوم في معهدها التدريبي، وأصبحت مقصداً للدراسات الأمنية المتخصصة والتعليم في المنطقة.

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