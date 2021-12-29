الإمارات الأولى عالمياً في سرعة إنترنت المحمول في 2021

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول العالم في سرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف النقال على مدار عام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن خدمة «سبيدتست» لتحليل أداء الشبكات المتصلة بالإنترنت في مختلف دول العالم، والتي تتبع شركة «أوكلا» الأمريكية المتخصصة في اختبارات وبيانات الإنترنت.

واحتفظت الإمارات بصدارتها أيضاً في كل شهر من أشهر العام الجاري على حدة، وفقاً للبيانات التي أصدرتها «سبيدتست» في نهاية كل شهر.

وبلغت سرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف النقال في نهاية نوفمبر الماضي 163.42 ميغابت في الثانية، وفيما يخص سرعة التنزيل من الشبكة في الإمارات، فقد بلغت 29.06 ميغابت في الثانية، فيما بلغت سرعة التحميل عبر الشبكة 8.53 ميغابت في الثانية، وبلغ زمن الوصول 29 مللي ثانية.

وأفادت «سبيدتست» في التقرير المُرفق بالبيانات بأن سرعة الإنترنت عبر الهاتف النقال في الإمارات وكوريا الجنوبية «التي جاءت في المركز الثاني» معا تفوق المتوسط العالمي للسرعة بما يتجاوز 240% على مدار عام 2021.

وفيما يخص سرعة الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت، جاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ14 عالمياً، بسرعة بلغت 103.71 ميغابت في الثانية، وفقاً لبيانات شهر نوفمبر الماضي.

وبلغت سرعة تنزيل الشبكة عبر النطاق العريض الثابت في الإمارات في نوفمبر الماضي 58.00 ميغابت في الثانية، وسرعة التحميل 24.27 ميغابت في الثانية، وبلغ زمن الوصول 10 مللي ثانية.

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