اتفاق تعاون بين «بركة» وأكبر شركة صينية للتطوير العقاري

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت شركة بركة للتطوير العقاري «إحدى الشركات التابعة لمجموعة بن حم» اتفاقية تعاون وتبادل خبرات مع شركة CSCEC Middle East الصينية أكبر شركة عاملة في مجال المقاولات والإنشاءات في الصين.

وشهد الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم توقيع الاتفاقية بين يو تاو الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الصينية والدكتور مهندس حسام العامري مدير عام شركة بركة، بهدف زيادة الاستثمار العقاري المشترك داخل الدولة وخارجها والعمل على إنشاء مشاريع سياحية وسكنية جديدة في الإمارات وخارجها، وسيكون مشروع «ياس باي» الوجهة البحرية الحيوية الجديدة بأبوظبي موقعاً لأحد المشاريع التي سيتم تنفيذها بين الشركتين في القريب العاجل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة في القطاع العقاري الذي يشهد نمواً واضحاً في الإمارات خلال 2021. وبحث الطرفان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والعمل على تنفيذ وإدارة مشاريع تنموية عقارية وسكنية.

وشركة CSCEC Middle East أو «شركة البناء الحكومية الصينية»، هي شركة بناء صينية مملوكة للدولة الصينية، وتعمل في مجال البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الضخمة والتخطيط والإدارة لها، والهندسة المعمارية وصناعة مواد البناء العقارية والبنية التحتية الحضرية والصناعية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في بكين ويتم تداول أسهمها في بورصة شنغهاي.

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