منصة «تيست إستونيا» تختار الإمارات سوقاً رئيسة لتصدير الأغذية

المصدر: دبي- البيان

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اختارت منصة «تيست إستونيا»، سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون الوجهة التصديرية الرئيسة لمنتجاتها، حيث ستطرح الشركة منتجات لمجموعة من العلامات التجارية للأغذية والمشروبات بداية من يناير 2022. إن الأغذية الإستونية، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، هي الأنظف في العالم، وبالتالي، فإن شركة «تيست إستونيا»، سوف تجلب للسوق المحلية، اعتباراً من أوائل العام المقبل، منتجات غذائية نظيفة وصحية وطبيعية. سيتم عرض مجموعة كبيرة من منتجات العلامات التجارية الإستونية، خلال معرض المنتجات الغذائية «جلفود 2022». وبالتالي، ستمنح هذه الفعالية الفرصة للتعرف إلى تلك الأغذية والمشروبات العضوية الصحية، الأمر الذي يعزز مستوى الجودة والاستدامة في الأسواق المحلية، لكل من الشركات والمستهلكين.

يتألف البرنامج، الذي تنوي شركة «تيست إستونيا» اتباعه لدخول السوق الإماراتية، من مرحلتين أساسيتين، حيث ستطرح في المرحلة الأولى، منتجات لعلامات تجارية، مثل: شوكولاتة نباتية عضوية من شركة روزيكو، والأطعمة الفائقة العضوية من الغابات الشمالية من شركة لووف للأغذية العضوية، والثوم الأسود من شركة ماست كوسلاوك، والبذور الصالحة للزراعة الذكية داخل المنازل، من شركة «ذا كليك آند جرو»، وهي منتجات تساعد على سد الفجوة بين الحياة العصرية والطبيعة.

وفي ظل استمرار التزام شركة «تيست إستونيا»، بالعمل في قطاع التجارة في هذه المنطقة، فإن مشاركتها في معرض الأغذية «جلفود 2022»، خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير القادم، سوف يساعدها على عرض منتجات لأكثر من 20 علامة تجارية من مختلف القطاعات، من بينها منتجات الألبان والمياه الفاخرة، ومنتجات الشوكولاتة المبتكرة، ومنتجات البروتين النباتية، والمأكولات الخفيفة، والمنتجات النباتية، والمأكولات البحرية، وغيرها الكثير والكثير من المنتجات الأخرى.

وستتضمن مشاركة «تيست إستونيا»، في معرض جلفود 2022، خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير، سلسلة من الفعاليات، التي ستقدم بدورها نظرة وافية عن الأنشطة التجارية في إستونيا. وتضم تلك الفعاليات، زيارة معالي وزير الشؤون الريفية السيد أورماس كروز، علاوة على شخصيات بارزة أخرى. وتم توجيه الدعوة لخبراء صناعة وأصحاب علامات تجارية، لزيارة جناح إستونيا في المعرض، لاكتشاف المزيد حول العروض المميزة، التي ستدخل السوق الإماراتية.

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