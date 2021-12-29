«براندز فور لس» تحقق إنجازات نوعية خلال 2021 بتبنّي نهج التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «براندز فور لس» (Brands For Less)، المجموعة الرائدة في مجال بيع التجزئة بأسعار مخفّضة، عن أنّ عام 2021، شكّل محطة هامة بالنسبة لها، محققةً تقدماً لافتاً، وإنجازات نوعية، رغم التحديات العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19». وسجّلت المجموعة نمواً ثابتاً على صعيد المبيعات والإيرادات، وذلك عقب تحولها نحو التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من السنة المالية، مدفوعةً بحرصها المستمر على مراقبة ومواكبة السلوكيات المتغيرة لقاعدة العملاء ضمن الأسواق المستهدفة.

وجاءت النتائج المالية الإيجابية لـ «براندز فور لس»، في الوقت الذي سجل خلاله أيضاً قطاع البيع بالتجزئة نمواً هائلاً، وذلك بالتزامن مع توجه تجار التجزئة نحو تبني الحلول المبتكرة والمدعمة بالتكنولوجيا المتطورة، سعياً وراء خلق تجربة تسوق سلسة ومُرضية، بعيداً عن المتاعب. وبالمقابل، ساهمت الأزمة الصحية العالمية في تسريع وتيرة التحول نحو تبني نموذج التسوق عبر الإنترنت، في حين ساهمت المخاوف المتنامية بشأن صحة وسلامة العملاء، في إعادة تعريف الدوافع الشرائية والسلوكيات الاستهلاكية. وشهدت الأسواق تغييرات جذرية خلال فترة قياسية، حيث تم اعتماد التقنيات الحديثة على نطاق واسع، خلال أشهر معدودة، عوضاً عن سنوات عدة. وفي دولة الإمارات، واصلت «براندز فور لس»، تعزيز حضورها القوي ضمن الأسواق المحلية، التي حققت ازدهاراً ملموساً، نتيجة نجاح المبادرات الحكومية في التعامل بكفاءة وفعالية مع الجائحة العالمية، فضلاً عن عودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية، واستئناف الفعاليات الكبرى، مثل «معرض إكسبو 2020 دبي»، والذي ساهم إلى حدّ كبير في زيادة تدفق الأعمال ضمن قطاع تجار التجزئة.

وشهدت «براندز فور لس»، نقلة نوعية، في ظل نجاح عملية التحول إلى التجارة الإلكترونية، بما يتماشى مع المتغيرات الحاصلة على مستوى الاتجاهات السوقية والعادات الشرائية والشعبية المتزايدة للتسويق المؤثر، إلى جانب تسارع وتيرة التحول الرقمي، الذي أعاد صياغة تجربة التسوق التقليدية. كما نجحت المجموعة في تطبيق تقنية «الواقع المعزّز»، في سبيل تقديم تجربة تسوق افتراضية متكاملة لعملائها.

وحازت المجموعة أيضاً على «جائزة أبطال الوباء»، خلال حفل توزيع «جائزة الشرق الأوسط للنقل والخدمات اللوجستية 2021»، وذلك ضمن فئة «التجارة الإلكترونية»، تقديراً لتميزها التشغيلي في مواجهة التحديات الناشئة عن جائحة «كوفيد 19».

وقال توفيق كريدية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»: «كان عام 2021 مليئاً بالتحديات والمكافآت والإنجازات بالنسبة لنا. ومع اقتراب نهاية السنة الحالية، فإننا على أتم الاستعداد لمواصلة العمل الجاد، على تحقيق أهدافنا الجديدة لعام 2022. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال السنة الجديدة، بالنظر إلى نجاح فريق عملنا في التعامل بكفاءة وفعالية مع الأزمة غير المسبوقة، التي شهدها العالم، نتيجة جائحة «كوفيد 19». ونثمّن عالياً تفاني والتزام موظفينا وولاء عملائنا، والتي تعتبر بمجملها عوامل أساسية لمواصلة ازدهارنا ونمونا، رغم الظروف السوقية السائدة».

وأضاف كريدية: «أودّ باسم مجموعة «براندز فور لس»، إدارة وموظفين، أن أعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لعملائنا، الذين يمثلون الدافع الأكبر بالنسبة لنا لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز حضورنا القوي ضمن الأسواق المستهدفة. وتماشياً مع أولوياتنا الاستراتيجية، فإننا نؤكد حرصنا المطلق على تعزيز مشاركة العملاء، والارتقاء بتجاربهم، بما يتماشى مع توقعاتهم. ونخطط خلال المرحلة القادمة، للتوسع ضمن أسواق المملكة العربية السعودية، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تزخر بالفرص الواعدة بالنسبة لنا».

وافتتحت المجموعة مؤخراً العديد من المنافذ والمتاجر الجديدة ضمن الأسواق الإقليمية، محقّقة إنجازات ملموسة، بما يتواءم وأهداف استراتيجياتها التوسعية لعام 2021. وتستقطب المتاجر الرئيسة للمجموعة، لا سيّما متجر الأدوات المنزلية الإسبانية «موي موتشو» (Muy Mucho)، إقبالاً لافتاً، وردود فعل إيجابية من العملاء في المنطقة.

ويُعزى نمو «براندز فور لس»، إلى عوامل عدة، أبرزها التزامها المستمر بطرح مفاهيم جديدة، وتقديم منتجات راقية بأسعار تنافسية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المتسوقين في الإمارات بالمجموعة التي تتطلع إلى مواصلة التوسع في سلطنة عُمان والكويت، إلى جانب الدخول إلى السوق السعودية. وتهدف الاستراتيجيات التوسعية للمجموعة، إلى تسهيل وصول العملاء في المنطقة إلى أرقى المنتجات بأسعار مخفَضة.

وتولي «براندز فور لس»، اهتماماً بالغاً بتحسين تجربة العملاء، استناداً إلى مفاهيم مبتكرة، وهو ما دفعها إلى إطلاق متجرها الرائد الجديد «لاكشري فور لس» (Luxury for Less) في الإمارات. وتخطط المجموعة قريباً، إلى افتتاح المزيد من متاجر «لاكشري فور لس»، والتي تقدم تشكيلة واسعة من الأزياء الفاخرة، التي تحمل توقيع عدد من أهم الأسماء الفرنسية والإيطالية المعروفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز