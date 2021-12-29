أكاديميتا أبوظبي الحكومية وسوق أبوظبي العالمي تطلقان برنامج «دليل مبادئ الاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي إطلاق برنامج «دليل مبادئ الاستثمار» الذي يهدف إلى إكساب موظفي حكومة أبوظبي المعرفة المالية والأخلاقيات والممارسات الاستثمارية.

ويستهدف البرنامج موظفي حكومة أبوظبي العاملين في المجال المالي، والذين تتراوح خبرتهم العملية بين سنة و5 سنوات، ويتضمن البرنامج مزيجاً من التعليم المباشر والتفاعلي والتعليم عن بعد، إلى جانب العمل الجماعي والمناقشة المفتوحة والدعم الإرشادي.

وقال محمد غياث القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: إطلاق البرنامج يستهدف صقل خبرات ومهارات موظفي حكومة أبوظبي المتعلقة بقطاع الاستثمار ودعمهم بالمعرفة اللازمة لتعزيز فهمهم للقطاع واكتساب الممارسات الاستثمارية اللازمة لتمكينهم من النجاح في أداء أدوارهم الوظيفية. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار مساعي الأكاديمية لتطوير مهارات الكفاءات التخصصية الحكومية في إمارة أبوظبي من خلال تطوير البرامج التدريبية التي تعتمد أفضل الممارسات الدولية والمصممة لتواكب متطلبات وتطورات سوق العمل في الحاضر والمستقبل بما يتيح الفرصة لموظفي حكومة أبوظبي للمساهمة في دعم مسيرة التميز الحكومي في أبوظبي وتحقيق رؤية الإمارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال حمد المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: يسرنا تعزيز شراكتنا مع أكاديمية أبوظبي الحكومية في إطار مساعينا المشتركة لتنمية مهارات الكفاءات الحكومية في الدولة، إذ يعمل هذا البرنامج المهم، والذي يعتمد على مناهج دراسية نوعية، على صقل مهارات الكفاءات المؤهلة في القطاع المالي وتعزيز عملية تطور قادة المستقبل لتمكينهم من المساهمة في تطوير الخطط التي من شأنها دعم مساعي إمارة أبوظبي الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويعمل البرنامج على تعريف المشاركين بأساسيات القطاع التي تركز على المتعاملين من خلال مراعاة عناصر الثقة والسمعة والقيمة العالية، إلى جانب التعرف على كيفية عمل الاقتصاد العالمي من خلال الصورة العامة والتفاصيل الدقيقة وانعكاس ذلك على أداء المؤسسات مالياً، كما يعتبر البرنامج تمهيداً للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد.

ويتيح البرنامج للمشاركين الفرصة لفهم الخيارات الأساسية للاستثمار، وهويتها وهدفها، وفهم كيفية مساهمة القطاع المالي في إتاحة الفرص للاستثمار، والتعرف على اللاعبين الرئيسين في القطاع ودورهم، بالإضافة إلى التعرف على الأسواق التي تتم فيها عمليات الاستثمار. وسيتمكن المشاركون أيضاً من تعزيز مهارات فهم المتعاملين واحتياجاتهم وظروفهم ودوافعهم بما يمكنهم من تقديم وإدارة الاستثمارات الأنسب لهم. كما يتيح القدرة على استخدام الأنظمة والضوابط بالقطاع لضمان خدمة المتعاملين بأفضل الطرق. وسيحصل المشاركون الذين يستكملون مراحل البرنامج واجتياز الامتحان النهائي بنجاح على شهادة معتمدة من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

كانت أكاديمية أبوظبي الحكومية أطلقت أكثر من 23 برنامجاً تدريبياً لتزويد موظفي الحكومة بالمهارات والخبرات اللازمة لقيادة مسيرة حكومة أبوظبي نحو الخمسين عاماً المقبلة.

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