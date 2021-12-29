مجموعة سيام للأسمنت ترسي شراكات جديدة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة سيام للأسمنت، واحدة من أبرز مجموعات الأعمال في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، عن اختتام فعاليات معرضها الخاص ضمن الجناح التايلاندي في إكسبو 2020 دبي. ونظمت المجموعة منصّة تثقيفيّة تحت شعار «الابتكار لحياة أفضل» لاستعراض حلولها الحديثة والمستدامة، بين الثلاثاء 21 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر في منطقة التنقل.

وتأسّست المجموعة، التي تختص بابتكار مواد البناء والمواد الكيميائيّة ومنتجات التغليف وتصنيعها، في بانكوك منذ أكثر من قرن مضى. وتفخر مجموعة سيام للأسمنت بمشاركتها ضمن الجناح التايلندي في إكسبو 2020 دبي، والذي نجح في اجتذاب معدّل 8.000 زائر يوميّاً، متصدراً أبرز أجنحة الدول في منطقة التنقل ورابع أفضل جناح على مستوى الحدث. وتهدف هذه المنصّة إلى توعية أصحاب الشركات وروّاد الأعمال بمساعيها لتكون من أبرز الشركات المستدامة عالميّاً، حيث أثنت في ختام فعاليتها على النجاح الهائل الذي حققه إكسبو 2020 دبي.

وتقدّم الشركة في معرضها تحت عنوان «الابتكار لحياة أفضل» أحدث منتجاتها وحلولها التقنيّة، والتي أكّدت مدى التزامها الراسخ بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونيّة وتوفير أفضل مستويات المعيشة المستدامة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وحظيت حلول الشركة بإقبال واسع من الزوّار مع إتاحة الفرصة لحضورها شخصيّاً في موقع إكسبو 2020 دبي أو على الإنترنت. وأظهر الضيوف اهتماماً كبيراً بمواد البناء (بما في ذلك مواد العزل والأسمنت) والحلول المبتكرة لتغليف الأغذية، المصمّمة لتناسب أنماط الحياة الاستهلاكية الحديثة، بالإضافة إلى المواد الكيميائيّة القابلة للتحلل.

وقد استقبلت الشركة، على مدار 6 أيام، شخصيات مرموقة من تايلاند والمنطقة، بمن فيهم وارافوث بوابينيا سفير تايلاند لدى الإمارات؛ وشايرات سيريفات، قنصل عام مملكة تايلاند في دبي والإمارات الشماليّة؛ والدكتورة كاسيتورن بوباراداي، نائب رئيس تنفيذي أوّل في شركة ديبا، ومديرة الجناح التايلاندي؛ وأبهيجيت داتا، المدير العام لمجموعة سيام للأسمنت الدوليّة المحدودة (المقر الرئيسي في تايلاند).

وتعليقاً على الموضوع، قال أبهيجيت داتا: «يسرني الإعلان عن تحقيق منصتنا في دبي إكسبو 2020 دبي نجاحاً كبيراً، حيث عملنا على التوعية بعلامتنا التجاريّة في المنطقة وإطلاع آلاف المتخصصين الدوليين على عروضنا المتنوّعة عن طريق استعراض المنتجات والحلول المبتكرة لمجموعتنا».

وأضاف داتا: «تزخر الإمارات بفرص واعدة غير محدودة، حيث اغتنمنا وجودنا هنا لترسيخ علاقاتنا مع العديد من الجهات. كما ساعدتنا هذه التجربة على اكتساب فهم أكبر لاحتياجات المنطقة واتخاذ الخطوات الأولى لتأسيس شراكات جديدة مع شركات محليّة وعالميّة. ونعتزم تطوير الشراكات التي عقدناها مع قطاعات الإنشاءات والمواد الكيميائيّة ومنتجات التغليف في الشرق الأوسط، ونأمل العودة لزيارة دبي في أقرب فرصة. وقد أبدى الكثير من زوّارنا إعجابهم بجهودنا المبذولة للحد من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام منتجات مثل البوليمير الأخضر، أي مجموعة من المركبات الكيميائيّة التي تستعمل في العديد من الصناعات كمواد خام صديقة للبيئة».

والجدير بالذكر أن مجموعة سيام للأسمنت تركّز على مبادئ السمعة والجودة والابتكار؛ حيث تقوم بنيتها الأساسيّة على مبادئ المسؤوليّة البيئيّة والاجتماعيّة وحوكمة الشركات. وقد نجح ممثلو الشركة في اغتنام وجودهم في دبي لتوسيع نطاق شبكة أعمالهم والتواصل مع مزيد من روّاد الأعمال المهتمين وعقد العديد من الشراكات الجديدة المحتملة مع عملاء من الإمارات، وعُمان، وقطر وغيرها.

واختتم داتا بالقول: «أتفق مع زملائي بأن إكسبو 2020 دبي يعتبر واحداً من أروع الفعاليات التي حضرناها على الإطلاق، وقد تشرّفنا بالمشاركة في جناح تايلاند الرائع والملهم والحافل بالتنوّع».

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