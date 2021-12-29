جزيرة الماريه تختتم مهرجان الشتاء بمشاركة 100 ألف زائر

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت جزيرة الماريه، الوجهة العالمية المتكاملة للأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، فعاليات نسخة جديدة من مهرجان الشتاء المميز في 23 ديسمبر بمشاركة أكثر من مئة ألف زائر استمتعوا بأنشطة احتفالية متنوعة ومبهرة.

فقد تحوّل ممشى الواجهة البحرية خلال المهرجان إلى قرية شتوية قدمت عروضاً ترفيهية وأنشطة مسلية للأطفال مثل «نفق التزلج» و«المنطقة الثلجية» و«حلبة التزلج على الجليد»، و«ساحة الكرلنغ»، و«مهارات صناعة غزلان الرنة» و«تزيين الشموع» والتي أضفت البهجة إلى نفوس الزوار. كما أقيمت عروض لافتة طيلة المهرجان مثل «كاندي كين لين» و«يتي فانك» حلم العجائب والمفاجآت السحرية، وأتيحت للزوار فرصة الغناء مع الشخصيات المفضلة من «فروزن».

ترقّبوا مجموعة مميزة من الفعاليات المجتمعية طيلة السنة واستقبلوا العام الجديد بحفلة مدهشة تقام في ليلة رأس السنة.

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