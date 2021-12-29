«آفاق» وبلدية دبي تنظمان عملاً تطوعياً للحفاظ على النظافة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «آفاق الإسلامية للتمويل»، المؤسسة المتخصصة في القطاع المالي والتي تقدّم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بفعاليات «الشهر العالمي للتطوع»، بالتعاون مع بلدية دبي التي أطلقت مبادرة التطوع المجتمعي «ساعة مع عامل النظافة»، الهادفة إلى تنظيف شاطئ دبي ودعم جهود المحافظة على البيئة والمظهر الحضاري المتألق للإمارة، حيث انضم أكثر من 20 متطوعاً من موظفي «آفاق» إلى موظفي بلدية دبي لجمع النفايات عن الشاطئ وفرزها، مع التزامهم الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة «كوفيد19».

تشكل مشاركة «آفاق الإسلامية للتمويل» في مبادرة «ساعة مع عامل النظافة» تحية تقدير لعمال النظافة، وشكر لدورهم الكبير في الحفاظ على نظافة شوارعنا ومدينتنا، من خلال المساعدة في عملهم الأساسي هذا، وتأتي في سياق التزام «آفاق» بالارتقاء بالعمل التطوعي، وترجمة توجهاتها في توسيع نطاقه بين موظفيها، وتثقيفهم بيئياً وتوجيه رسائل توعوية حول أهمية العمل التطوعي وما يمثله من دور مهم لناحية المساهمة في التنمية الاجتماعية. كما تأتي تماشياً من «آفقا» مع منصة «الإمارات تتطوع» التي تنضوي تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، وتُعتبر من أبرز منصات العمل التطوعي في دولة الإمارات، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في «عام الخير»، بالإضافة إلى مبادرة «يوم لدبي»، إحدى المبادرات الرائدة التي تعزّز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وتعمل على تعميم ثقافة التطوع ونشر قيم الخير والعطاء في المجتمع، ويشكل التطبيق الذكي «يومٌ لدبي» أكبر مبادرة تطوع متكاملة في دبي تجمع الراغبين في التطوّع، وتصب في مصلحة المدينة والمجتمع.

يُعد التطوع من أهم النشاطات المجتمعية التي تنعكس إيجاباً على المتطوع ومحيطه، ويوفر العمل التطوعي الكثير من الفوائد للصحة ذهنياً وجسدياً، حيث أظهرت الأبحاث العلمية ارتفاع منسوب السعادة بنسبة 7 في المئة لدى الذين يتطوعون شهرياً، وبنسبة 12 في المئة لدى الذين يتطوعون من أسبوعين إلى 4 أسابيع، مقارنةً بالذين لم يتطوعوا أبداً.

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