48 % نسبة التوطين بالإدارات العليا لـ«إمباور» في 2021

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، تزايداً في معدلات نمو مواردها البشرية بالتزامن مع نجاح صفقات الاستحواذ الثلاث التي أبرمتها أخيراً وتوسعها غير المسبوق في تقديم خدمات تبريد المناطق ونمو محفظة الأصول المستفيدة من خدماتها في مختلف مناطق دبي. وذكرت الشركة أن نسبة التوطين بين القوى العاملة لديها في تزايد نسبي، لا سيما في مناصب الإدارات العليا والمتوسطة.

وبلغ عدد الموظفين في «إمباور» 841 موظفاً حتى ديسمبر 2021، حيث تخطت نسبة التوطين في المؤسسة أكثر من 15% من إجمالي الموظفين، فيما بلغت نسبة المواطنين في المناصب العليا 48%.

وأشارت المؤسسة أن نسبة المواطنات في تزايد أيضاً، إذ بلغ 46%، والمواطنين من الرجال 54%؛ وذلك تجسيداً لنهج المؤسسة في تحقيق التوازن بين الجنسيين في بيئة العمل واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة، وتعزيز دورها في قيادة عجلة التطوير الاقتصادي عبر بوابة صناعة تبريد المناطق الرائد والحيوي بالمنطقة، والتي تهدف إلى رفع عدد الموظفين والموظفات للعمل في قطاع تبريد المناطق، بما يتناسب مع «رؤية الإمارات 2021».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): نتبنى في المؤسسة خريطة الطريق، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لزيادة نسبة التوطين بالاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة في مؤسستنا عاماً بعد عام.

وأشار إلى أن التوطين واستقطاب الخبرات الإماراتية المؤهلة يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمباور» في التوظيف منذ تأسيسها؛ حيث نرى في أبناء الوطن الاستثمار الأمثل، الذي يدعم استمرار النهضة والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارات، ليس هذا فحسب، بل يسهم في تصدرها المراكز الأولى بمختلف المؤشرات العالمية، مؤكداً سعي المؤسسة المستمر لتمكين وتوطين المرأة الإماراتية ودعم تطورها المهني في قطاع تبريد المناطق؛ وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى دعم المرأة باعتبارها شريكاً في مسيرة التنمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز