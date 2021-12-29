4.7 كيلومترات ألعاباً نارية بـ«الدرونز» لاستقبال 2022 في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد إمارة رأس الخيمة لافتتاح العام الجديد 2022 بتحقيق رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس، خلال احتفالية رأس السنة الجديدة بعرض غير مسبوق للألعاب النارية، يهدف إلى تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية ضمن فئتي «أكبر عدد من الطائرات من دون طيار (الدرونز) المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد» و«أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بالطائرات من دون طيار».

وأنجزت اللجنة المنظمة للاحتفالات مناطق التخييم ومواقف المركبات ومنصات المشاهدة التي تتضمن المرافق الترفيهية التي تقدمها القرية لزوارها عروض «الدي جي»، وعربات الطعام، والمناطق المخصصة للأطفال، والأسواق، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً لأعلى معايير السلامة المعتمدة، لضمان سلامة الزوار وتحقيق التباعد ضمن منصات المشاهدة.

وستشكل الواجهة المائية لجزيرة المرجان مسرحاً لعرض غير مسبوق من الألعاب النارية التي ستطلقها طائرات من دون طيار بطول 4.7 كيلومترات، ويتضمن العرض إطلاق أكثر من 15 ألف تأثير ضوئي من الألعاب النارية، لمدة 12 دقيقة، حيث تطلب التجهيز للعرض 5000 ساعة عمل، وأكثر من 130 عوامة بحرية وأسطولاً يضم مئات الطائرات من دون طيار المخصصة لإطلاق الألعاب النارية، بالإضافة لعروض إضاءة راقصة على وقع الموسيقى النابضة بالحياة.

وتمنح رأس الخيمة للمرة الأولى خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، زوار الحدث فرصة للتخييم برفقة العائلة والأصدقاء في أحضان الطبيعة اعتباراً من يوم 30 ديسمبر، واكتشاف المعالم السياحية المتنوعة في رأس الخيمة، والاستعداد لمشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل، ويرتقي هذا الحدث بمكانة رأس الخيمة كوجهة استثنائية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، ولضمان راحة الضيوف الكرام، تم إنجاز أكثر من 15 ألف موقف للسيارات بالقرب من مناطق المشاهدة والفعاليات.

ويستقبل مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا الحفل الساهر، ويحييه نخبة من نجوم الفن العربي، من مصر الفنان رامي صبري، ومن العراق الفنان أصيل هميم، ومن لبنان الفنان زياد برجي، حيث يمتعون جمهورهم بباقة من أجمل أغانيهم، بالإضافة لمنح زوار الحدث مشاهدة مباشرة لأكبر عروض الألعاب النارية في العالم عبر الشاطئ البحري لمنطقة الحمرا.

وكشف مديرو الفنادق والقطاع السياحي في رأس الخيمة تسجيل حجوزات كاملة لعدد غرف الفنادق المطلة على الواجهة المائية بجزيرة المرجان والحمرا، من السوق المحلي والدولي، للاستمتاع باحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، ضمن الغرف المحددة للإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية المعمول بها في مواجهة جائحة كورونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز