«ملتيبلاي» تستثمر 275 مليون درهم في «جيتي إميجز»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت مجموعة ملتيبلاي التي تركز على التكنولوجيا والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية مُلزمة لاستثمار 275 مليون درهم (75 مليون دولار) في شركة جيتي إميجز، المتخصصة عالمياً في مجال صناعة وتسويق المحتوى البصري.

وتتمتع الشركة، بالاعتماد على محفظتها الواسعة التي تشمل علامات تجارية مثل جيتي إميجز وآي ستوك وأن سبلاش، بإمكانية قوية للوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء وتزويدهم بالمحتوى البصري الذي يبحثون عنه، بدءاً من المؤسسات الدولية ووصولاً إلى صنّاع المحتوى المبتدئين. ويرتبط الاستثمار بعملية الاندماج المقرر إجراؤها بين جيتي إميجز و«سي سي نيوبيرغر برينسيبل هولدينجز تو»، شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص، التي تحظى برعاية سي سي كابيتال ونيوبيرغر بيرمان. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول 2022، وبعد ذلك من المتوقع إدراج شركة أم مؤسسة حديثاً تملك «جيتي إميجز» في بورصة نيويورك تحت رمز التداول (GETY).

وتشتمل صفقة الاندماج، التي أُعلن عنها بداية ديسمبر، على استثمار رأسمالي إجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مع تقدير قيمة جيتي إميجز بـ 4.8 مليارات دولار، شاملة الديون. ويُشكّل التزام مجموعة ملتيبلاي الرأسمالي بالاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE) استثماراً إضافياً بجانب برنامجها الحالي للاستثمار الخاص في الأسهم العامة بقيمة 150 مليون دولار، والذي تتولى «سي سي نيوبيرغر برينسيبل هولدينجز تو» مهمة جمعه بهدف تمويل الصفقة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: نرى في جيتي إميجز شركة رائدة عالمياً في مجال المحتوى البصري. وتتمتع الشركة بإيرادات اشتراك متكررة ضخمة وإمكانات نمو عالية، لا سيما مع بروز دور التحوّل الرقمي في مُختلف القطاعات. وتُمثل الصفقة فرصة مثالية للاستثمار في الشركة قبل إدراجها بالتعاون مع شريكنا شركة ( سي سي نيوبيرغر) التي تتملك رؤية ثاقبة وسجلاً حافلاً بالإنجازات.

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