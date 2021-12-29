مؤسسات دبي تغيّر مواعيد العمل من بداية 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسات بدبي تغيير مواعيد العمل اعتباراً من بداية يناير المقبل. وقالت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إنه من بداية يناير سيتم تغيير نظام العمل الأسبوعي في مكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها، ليكون من الاثنين إلى الجمعة، مع تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، وذلك انسجاماً مع قرار حكومة دبي الذي يتوافق مع النظام الجديد للحكومة الاتحادية.

وستقوم المؤسسة اعتباراً من 1 يناير بتقليص أيام العمل الأسبوعية من 5 أيام إلى 4 أيام ونصف اليوم من 7:30 صباحاً وحتى 3:30 بعد الظهر عدا الجمعة الذي سيكون فيه نصف يوم عمل من 7:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

وستطبق المؤسسة هذه المواعيد في مكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين في الدوائر والسلطات التابعة لها والمتمثلة بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتي الأمن والاستثمار. وأكدّت المؤسسة استمرار العمل بمركز الاتصال 800990 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع .

غرفة دبي

كما أعلنت غرفة دبي تعديل نظام العمل الأسبوعي في مقرها الرئيسي وفروعها بدبي بدءاً من الاثنين 3 يناير تماشياً مع توجه الإمارة لمواكبة رؤية الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية.

وبذلك، ستوفر الغرفة خدماتها من الإثنين إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، والجمعة من 8 صباحاً حتى 12 ظهراً، مما يوفر مرونة وسهولة للعملاء والأعضاء في إنجاز وتسريع معاملاتهم. وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، والتي تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والمستثمرين.

خدمات

توفر غرفة دبي مجموعة واسعة من الخدمات تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات، بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة؛ مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وغيرها من مبادرات الغرفة.

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