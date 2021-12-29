مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم، إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 255 مبايعة بقيمة 581.74 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 128.42 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 453.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

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