الإمارات تستعد للخمسين بخطط لتنويع الاقتصاد

المصدر: أبوظبي - وام

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تتجهز الإمارات لمسيرة التنمية في الخمسين المقبلة بخطط وطموحات تستهدف تعزيز وتنويع الاقتصاد في عدة مجالات تشمل: الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، والابتكار، والفضاء، والصحة، والزراعة، والصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية، إضافة إلى تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة وتعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية خاصة بعد إصدار قرارات السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشاريع من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات والأنشطة كافة باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي.

وشكلت 5 ركائز رئيسية محركات الاقتصاد الوطني خلال 2021، بدءاً من إطلاق الاستراتيجية الصناعية بقيمة 300 مليار درهم، مروراً بالحدث التاريخي بالإعلان عن تداول خام مربان، ثم إطلاق الحزم الأولى لمبادرات الخمسين، وكذلك انطلاقة الحدث الأكبر عالمياً «إكسبو 2020 دبي»، وصولاً للإعلان عن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أضخم تطوير تشريعي في تاريخ الإمارات والذي تضمن أكثر من 40 قانوناً في مختلف المجالات تستهدف تحقيق طموحات وتطلعات الإمارات للخمسين المقبلة.

وشهد 2021 تحقيق الإمارات أرقاماً قياسية كثيرة في مؤشرات التنافسية العالمية والإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة وخطط استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات وفق أعلى المعايير العالمية، ما جعل عام الخمسين يحقق ثنائية استثنائية باختتام خمسة عقود من عمر الدولة وتدشين خمسة عقود جديدة تستند على منجزات تاريخية متفردة.

وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات لأبرز المشاريع الاقتصادية والاستثمارية لعام 2021، فقد تم الإعلان عن مشاريع واستثمارات اقتصادية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الواردة للدولة، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية، وتحقيق قيم مالية مستدامة للاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي.

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