نخلة جميرا في دبي رمز الفرح والإبداع والطموح

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر دبي بالكثير من أماكن الترفيه الراقية ذات الإطلالات الباهرة، التي تتيح خوض تجارب متميزة، ومن تلك الأماكن في دبي جزيرة نخلة جميرا وهي رمز للإبداع والطموح، لما تمتلكه من مزايا وإطلالات جمالية بانورامية، تتسابق إليها العلامات التجارية لفتح فروع لها فيها، ومنها «سوهو جاردن»، أكبر وجهة للطعام والترفيه في دبي، التي أعلنت أخيراً عن افتتاح فرعها الثاني في قلب جزيرة نخلة جميرا مؤخراً وعلى سطح نخيل مول وسط أجواءٍ مميزة وعروضٍ متنوعة تقدمها مجموعة من أبرز الفنانين ومنسقي الأغاني.

تجارب فريدة

وتستضيف «سوهو جاردن نخلة جميرا» كلاً من دي جي بيت وجونيور جي ومستر لوفييه ودي جي بلاي وكينريك تشانس، الذين يقدمون عروضهم في عطلة نهاية الأسبوع على مدى ثلاث ليال متتالية للاحتفال بالافتتاح الكبير للوجهة وسط أجواء تنبض بالحياة والتجارب الموسيقية والترفيهية الاستثنائية، بالإضافة إلى تجارب الطعام والشراب الفريدة.

وتتميز أول وجهة تقع في مركز تجاري في الإمارات بلمسة خاصة بفضل موقعها الاستراتيجي على سطح مبنى نخيل مول المُفتتح حديثاً، كما يمكن الوصول إليها بسرعة من جميع المناطق المحيطة، لتتيح لضيوفها الاستمتاع بتجربة سوهو جاردن الشهيرة.

ويضم الفرع الجديد وجهاتٍ متنوعة داخلية وخارجية، تتميز بمساحتها الواسعة وتجاربها الفريدة والممتعة والتي اشتهرت بها الوجهة الأصلية في منطقة الميدان.

وتشكّل سوهو جاردن نخلة جميرا الوجهة المثالية للضيوف، حيث تفتتح أبوابها على مدار الأسبوع وتقدّم لسكان دبي وزوارها تجارب ترفيه وتسلية استثنائية، بالإضافة لحفلات وتجارب طعام فريدة.

وتضم الوجهة، التي تستقبل ضيوفها بلافتات سوهو الترحيبية الشهيرة، ردهة خارجية جميلة ونادياً داخلياً يتميز بأضواء LED تنير السقف والجدران والمسرح.

وتوفر الوجهة الجديدة، التي تتميز بردهتها ذات الإطلالات الخلابة على نخلة جميرا، مكاناً مثالياً للاستمتاع بغروب الشمس، وتجربةً فريدةً تحبس الأنفاس.

ويقدم الشيف التنفيذي ديدييه جاكوب بالتعاون مع فريقه المميز تجارب طعام فريدة للضيوف احتفالاً بافتتاح الوجهة الجديدة، حيث تضم قائمة الطعام مجموعةً مختارة من الأطباق العالمية الشهية، والتي ترضي جميع الأذواق.

تشكيلة واسعة

كما توفر «سوهو جاردن» نخلة جميرا تشكيلةً واسعةً من الكوكتيلات الكلاسيكية والمبتكرة والمُحضرة على يد فريق المطعم من خبراء مزج المشروبات، في حين تتيح الوجهة للضيوف الذين يفضلون تجربة عصائر العنب والمشروبات الفاخرة، فريقاً متخصصاً من خبراء تحضير المشروبات.

وتحرص العلامة الشهيرة على الالتزام بأعلى معايير القطاع ومنح ضيوفها تجارب رفيعة المستوى، حيث تستضيف قائمةً واسعةً ومتميزةً من الفنانين ومنسقي الأغاني العالميين، مثل سولومون وكارل كوكس وبيجي جو وماركو كارولا وتاي دولا ساين وجيسون ديرولو.

تقدم الوجهة العديد من الباقات الخاصة بسهرة رأس السنة، والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بمجموعةٍ متنوعة من الأطباق الشهية والمختارة بعناية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بكمية غير محدودة من مشروبات المطعم المميزة.

وسيكون ضيوف «سوهو جاردن» في نخلة جميرا على موعد مع أجواء احتفالية مميزة ترتقي بسهرة رأس السنة إلى مستويات رفيعة، وتتيح لضيوف الوجهة الاستمتاع بتجارب فاخرة وإطلالاتٍ خلابة وعروض ألعاب نارية مذهلة تضيء سماء نخلة جميرا على أنغام الثنائي سولاردو المسؤولين عن تنسيق أغاني حفل استقبال العام الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز