«أوبو» و«ميدياتك».. تعاون مثمر من أجل جيل الشباب «زد»

المصدر: دبي - البيان

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أكد رامي عثمان، مدير المبيعات والتسويق لشركة «ميدياتك» في الشرق الأوسط وإفريقيا، التعاون المهم والكبير والمثمر بين شركتي «أوبو» و«ميدياتك» من أجل جيل الشباب «زد».

وتحدث رامي عثمان عن أحدث شرائح الجيل الخامس 5G المُصممة خصيصاً لمواكبة التطور السريع والذكي لمستهلكيها من جيل زد من الشباب، وكذلك عن تعاون شركة ميدياتك مع أوبو وتجربة المستخدم التي توفّرها أحدث هواتف أوبو الذكية رينو Z 6 5G.

وقال: سرعان ما أصبح جيل زد واحداً من أقوى وأهم شرائح المستهلكين في العالم، وعلى الرغم من التغافل عنهم في بعض الأحيان لكونهم أصغر أجيال المستهلكين عمراً، لكن يمثل هذا الجيل نحو ثلث سكان العالم ويتحكم في قوة إنفاق تقدر بـ143 مليار دولار سنوياً.

وأضاف: مع امتلاك 98% من جيل زد هاتفاً ذكياً، بمتوسط حصولهم على أول هاتف ذكي في سن العاشرة، يشكّل هذا ارتباطاً واضحاً بين نجاح العلامة التجارية وكيفية استهدافها لهذه الفئة من المستخدمين.

ومن خلال الاستمرار في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات، يمكننا تلبية ما يبحث عنه المستهلك في العصر الحديث. وتابع: تعمل كل من أوبو وميدياتك بجِد لضمان تلبية احتياجات جميع العملاء، مع مراعاة الرغبات والاحتياجات المختلفة لكل شريحة.

وقال: جيل زد أول جيل نشأ مع سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية بشكل مباشر، والتي كانت - وما زالت - قادرة على القيام بكل شيء، على سبيل المثال وليس الحصر: الرسائل، الألعاب، الصور والفيديو.

بالنسبة لجيل الألفية، فقد قُدمت لهم الهواتف الذكية في وقت لاحق، ولكن قبل ذلك كانوا قد قضوا وقتاً طويلاً في التعامل مع لوحات مفاتيح الهواتف المحمولة لإرسال الرسائل النصية والتصوير بكاميرات منخفضة الدقة، وكانت اللعبة الأكثر شيوعاً لعبة الثعبان التي يتذكرها الكثير منّا بنوع من النوستالجيا!

وأوضج: نظراً لأن أكثر من 80% من جيل زد عاشق للتصوير ويستخدمون هواتفهم الذكية ككاميرا أساسية، فكان من الضروري لأوبو أن تُركّز على تطوير عملية التصوير والارتقاء بها من دون المساس بأي ميزات أخرى، وبدعم من أحدث شرائح شبكات اتصال الجيل الخامس 5G SoC، تتيح شريحة دعم اتصال الجيل الخامس MediaTek Dimensity 800U لمستخدمي هاتف رينو Z 6 5G تجربة أكثر سلاسةً عند التقاط المحتوى.

وعن أكثر مجالات التعاون بين أوبو وميدياتك، قال: عملت ميدياتك وأوبو جنباً إلى جنب منذ الأيام الأولى لهما في الصناعة، فقد تعاونتا معاً بنجاح لتحقيق أهداف مشتركة على صعد مختلفة، وفي العديد من المناسبات التي تتماشى مع رؤيتنا المشتركة لدمج أحدث التقنيات المتميزة في الأجهزة متوسطة الفئة في سوق الهواتف الذكية.

وأضاف: منذ بدء عملية التسويق لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G العام الماضي، عملت كل من أوبو وميدياتك على تحقيق هدف واحد، وهو توفير تقنية شبكات اتصال الجيل الخامس 5G الرائدة في المزيد من الأجهزة في السوق ليمكن للجميع الاستمتاع بقوة وسرعات شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

وتابع: توفر شرائح معالجة البيانات MediaTek Density والخاصة بشبكات اتصال الجيل الخامس 5G أحدث التقنيات لفئة الهواتف متوسطة الأسعار، ما يُمكّن هواتف أوبو الذكية من توفير اتصال فائق من خلال تجربة شبكات اتصال الجيل الخامس 5G المتقدمة والتصوير والألعاب والوسائط المتعددة، مثل تلك التي تتوافر في أحدث هواتف أوبو «رينو Z 6 5G».

وقال: لم تعد الهواتف الذكية مجرد معدات عالية التقنية تهم فقط محبي اقتناءها، ولكنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين في جميع أنحاء المنطقة. تتميز مجموعة شرائح شبكات اتصال الجيل الخامس 5G الخاصة بنا بأنها قوية ومتقدمة وتعكس التفكير المبتكر والمبدع لشركة ميدياتك.

وفي هاتف أوبو رينو Z 6 5G، توفر شريحة دعم اتصال الجيل الخامس MediaTek Dimensity 800U ميزات شبكات اتصال الجيل الخامس 5G بشكل شامل، ما يوفر للمستخدمين أفضل تجربة سواء كانوا يلتقطون مقطع فيديو أو يستمتعون بالألعاب أو يتصفحون الإنترنت.

وأضاف: تتيح هذه الشريحة ميزة الشريحة الثنائية الأساسية لمستخدمي هاتف أوبو رينو Z 6 5G، والذين سيتمكنون من الحصول على تغطية أكبر بنسبة 30٪ بفضل تقنية دعم الاتصال اللاسلكي (5G-CA) التي توفر متوسط سرعات تنزيل أعلى وتحسّن تغطية شبكات اتصال الجيل الخامس 5G وتعزز تغطية انتقال سلسة ومُحكمة بين منطقتي اتصال.

أما ميزة توفير الطاقة MediaTek 5G UltraSave في شريحة دعم اتصال الجيل الخامس Dimensity 800U فتوفر أيضاً تصميم مودم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للهواتف الذكية في العالم والمدمجة في هاتف أوبو رينو Z 6 5G.

وقال إنه تم تصنيع الشرائح باستخدام أحدث عمليات الإنتاج «TSMC» بحجم 7 نانومترات وهي منخفضة الطاقة وتتضمن العديد من تقنيات توفير الطاقة.

وتم تجهيز شريحة دعم اتصال الجيل الخامس Dimensity 800U بوحدة معالجة مركزية سريعة ثمانية النواة، وتتميز بنواة ضخمة من نوع Arm Cortex-A76 تعمل بسرعة تصل إلى 2.4 غيغاهرتز. تفيد هذه السرعة الفائقة التطبيقات والألعاب التي تحتاج إلى نقل بيانات سريع، ما يمنح مستخدمي هاتف أوبو رينو Z 6 5G استجابة فائقة.

تعمل شريحة دعم اتصال الجيل الخامس Dimensity 800U أيضاً على تمكين الهواتف الذكية من تقديم دقة عالية بجودة Full HD+ وشاشات بمعدل تحديث فائق الانسيابية 60 هرتزاً تقلل هذه الميّزات من تشوش الصورة، وتحسّن وقت الاستجابة وتوفر عملية تمرير أكثر سلاسة أثناء تصفح صفحات ويب والرسوم المتحركة على هاتف أوبو رينو Z 6 5G.

تدعم شريحة الاتصال بالجيل الخامس Dimensity 800U الكاميرات بدقة تصل إلى 64 ميغابكسل وحينما تقترن بمعالج الذكاء الاصطناعي AI المدمج، يمكن للكاميرا التقاط مشاهد ليلية رائعة في الإضاءة المنخفضة.

تتيح مسرعات التصوير المدمجة لتأثير «البوكيه» تحري الدقة في المعاينات والصور في الوقت الفعلي. وتعمل كل من ميزة مكافحة التشويش وتقليل الضوضاء وكشف الوجه معاً لتحسين نتائج التصوير الفوتوغرافي والتقاط الفيديو في هاتف أوبو رينو Z 6 5G.

وعن توقعاته لعام 2022، قال: في عام 2022، تتطلع ميدياتك إلى مواصلة شراكتها المثمرة مع أوبو، وتسعى للتعاون مرة أخرى للعمل على سلسلة هواتف رينو وتوفير حلول تكنولوجية مُبتكرة تلبي احتياجات مستخدمي جيل زد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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