6 سحوبات كبرى للفوز بجوائز قيمة في مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الدورة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق، التي تستمر حتى 30 يناير 2022، العديد من الفرص لربح الآلاف من الجوائز المذهلة على مدار ستة أسابيع. ذلك بالإضافة إلى الاستمتاع بالكثير من الفعاليات الترفيهية الممتعة، والتخفيضات الهائلة على تشكيلة متنوعة من المنتجات لأرقى العلامات التجارية.

وأعلنت إدارة المهرجان قائمة تستعرض فيها 6 سحوبات كبرى ومميزة يمكن المشاركة بها خلال هذا الموسم من المهرجان للفوز بجوائز قيمة.

سحوبات إنفينيتي الكبرى

استعدّوا لسحوبات إنفينيتي الكبرى التي ستمنح جوائز رائعة للمحظوظين خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، لتشمل سيارة «إنفينيتي»QX80 الفخمة والجديدة كلياً، ومبلغ 100 ألف درهم نقداً، بالإضافة إلى جائزة بقيمة 10 آلاف درهم للفائز بالمركز الثاني.

كيفية المشاركة: للدخول في السحب عليكم إنفاق مبلغ قدره 200 درهم أو أكثر لدى محطات مترو دبي، أو القرية العالمية، أو سوق الذهب، أو لدى مجموعة مختارة من مراكز التسوق والشوارع الرئيسية، لتحصلوا على قسيمة المشاركة في السحب. ويمكنكم أيضاً شراء بطاقات السحب عبر الموقع الإلكتروني idealz.com.

يبدأ توزيع الجوائز اليومية من 15 ديسمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022. تطبّق الشروط والأحكام.

سحوبات نيسان الكبرى

شاركوا في «سحوبات نيسان الكبرى» هذا العام من خلال الحصول على قسائم السحب عند تسوقكم من متاجر «زووم» أو مراكز «أوتو برو» للفوز بسيارةٍ من أحد طرازات نيسان التالية: باترول، كيكس، إكس- تيرا، إكس-تريل خلال فترة المهرجان، إضافة إلى إمكانية ربح جائزة من أكثر من 200 ألف جائزة فورية تقدم يومياً.

كيفية المشاركة: يمكنكم المشاركة في السحوبات عند إنفاق مبلغ 25 درهماً فقط لدى متاجر «زووم» سواء في محطات مترو دبي، أو القرية العالمية، أو سوق الذهب، أو وجهات أخرى مختارة، أو عند إنفاق مبلغ 50 درهماً أو أكثر لدى مراكز«أوتو برو»، أو مبلغ 75 درهماً على مشتريات الوقود لدى محطات «إينوك» و«إبكو»، وذلك من تاريخ 4 نوفمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022. تطبق الشروط والأحكام.

عرض «تسوق واربح»

تقدم «مجموعة مراكز التسوق في دبي» العديد من الجوائز النقدية خلال فترة المهرجان على مدار ستة أسابيع متواصلة. حيث يمكن التسوق في المراكز المشاركة، للحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية عديدة تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم.

كيفية المشاركة: تسوقوا بقيمة 100 درهم أو أكثر في أحد مراكز التسوق المشاركة، حتى تحصلوا على تذكرة رقمية تتيح لكم الدخول في السحوبات الأسبوعية. علماً بأن المراكز المشاركة هي: مركز الغرير، برجمان، مركز البستان، الواحة مول، الريف مول، مركز شروق المجتمعي، بن سوقات سنتر، باي أفينيو، مركز الخيل المجتمعي، أرابيان سنتر، مركز الكرامة، ومركز مجمّع رمرام، ودبي أوتليت مول. تطبق الشروط والأحكام.

مجموعة دبي للذهب

تقدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى في الفترة من 17 ديسمبر حتى 29 يناير، للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 25 كيلوغراماً من الذهب. حيث إنه بإمكان سكان وزوار دبي المشاركة في السحب عبر شراء الذهب والمجوهرات في أيٍ من المتاجر المشاركة التابعة لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والتي يبلغ عددها 180 متجراً في جميع أنحاء دبي بما في ذلك سوق الذهب في ديرة، ومينا بازار، ومراكز التسوق في المدينة.

كيفية المشاركة: أنفقوا 500 درهم وتسوّقوا أجمل المجوهرات المصنوعة من الذهب أو الألماس أو اللؤلؤ أو من الساعات الثمينة المتوفّرة في المتاجر المشاركة واحصلوا على تذكرتين للدخول في السحوبات التي تُقام بين يومٍ وآخر، للفوز بـ1 كيلوغرام من الذهب، والذي سيتم تقسيمه بالتساوي على 4 رابحين محظوظين، أو للفوز بالجائزة الكبرى في نهاية المهرجان، وهي عبارة عن 3 كيلوغرامات من الذهب سيتم تقسيمها بالتساوي بين 12 رابحاً محظوظاً. تطبق الشروط والأحكام.

جائزة مهرجان دبي للتسوق النقدية الكبرى

فرصة أخرى خلال مهرجان دبي للتسوق لربح جائزة كبرى نقدية تبلغ قيمتها 750 ألف درهم لفائز واحد من خلال السحب الكبير.

كيفية المشاركة: من خلال شراء «هوديز» كنزة هاشتاغ (Hashtag Hoodies) عبر الموقع الإلكتروني www.idealz.com أو تطبيق الهاتف الخاص بـ Idealz بقيمة 750 درهماً للحصول على قسيمة الدخول في السحب الكبير. تطبق الشروط والأحكام.

الفوز بساعة قيمة من هبلوت

قليلة هي موديلات الساعات التي يمكنها منافسة ساعات العلامة Hublot، وفي مهرجان دبي للتسوق هذا العام لديكم فرصة للفوز بواحدة من أروع الساعات، Hublot Big Bang Unico Summer، التي تم تصنيع 200 قطعة منها فقط في العالم، مما يجعلها قطعة حصرية للغاية.

وللمشاركة على المتسوق بشراء Elan journal من موقع أو تطبيق www.idealz.com مقابل 95 درهماً لتحصل على تذكرة الدخول في السحب على الساعة. عدد التذاكر المتاح هو 1585 تذكرة. تطبق الشروط والأحكام.

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