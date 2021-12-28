خفض أسعار البنزين 12 فلساً و21 للديزل خلال يناير 2022

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من يوم السبت المقبل أول يناير 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وتراجع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 12 فلساً من 2.77 درهم في ديسمبر 2021 الى 2.65 درهم في يناير 2022، كما تراجع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 13 فلساً من 2.66 درهم في ديسمبر الى 2.53 درهم في يناير، وكذلك نزل سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 12 فلساً من 2.58 درهم في ديسمبر الى 2.46 في يناير 2022.

وتراجع سعر لتر الديزل بمقدار 21 فلساً لكل ليتر من 2.77 درهم الى 2.56 درهم.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021.

ويأتي تراجع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي العام الماضي وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز