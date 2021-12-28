«اتصالات ماركت أو تي بي» يدعم تجارب شركائه ضمن مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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يواصل «اتصالات ماركت أو تي بي»، وجهة التسوق المفضّلة لدى الجميع خلال مهرجان دبي للتسوق، وبنسخته التاسعة على التوالي، تقديم التجارب المميزة في «حديقة البرج»، وسط مدينة دبي. حيث ما زالت الفرصة متاحة حتى 30 ديسمبر للاستمتاع بأجواء التسوق المميزة، وتجربة أطيب المأكولات الفريدة، واختبار الفعاليات الاحتفالية الممتعة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال من المواطنين والمقيمين المشاركين، والتعرف على الأزياء والنكهات الفريدة من عشرات العلامات التجارية المحلية.

بائعو التجزئة

وفي جولة بالسوق تحدث بعض البائعين حول علاماتهم التجارية ومشاركتهم في «اتصالات ماركت أو تي بي»، وقالت عائشة سعيد حارب صاحبة متجر«سوشييال بانداج Social Bandage»: تأسست علامة سوشييال بانداج من منطلق الاعتقاد بأن الأعمال التجارية يمكن أن تكون قوة من أجل الخير وأن أعمال الأفراد عندما تتضافر تمتلك القدرة على صنع الأفضل. وسوشييال بانداج متجر إلكتروني صديق للبيئة يركز على التعاون للحد من التأثير السلبي للنفايات البلاستيكية. وقد صممت المنتجات والمشروبات بغرض التوعية والتعريف بأهمية هذه القضية.

وحول التجربة في «اتصالات ماركت أو تي بي» قالت عائشة سعيد حارب: أحببنا أجواء السوق، فهي تتميز بالحيوية والنشاط. مجتمع السوق متنوع ودود.

وقالت لينا ماين صاحبة متجر «L’mane»: «بصفتها علامة تجارية فاخرة وعصرية تعتمد على حيوية الألوان ومتعة المطبوعات، تقدم LMane قطعاً تتميز بشخصيتها الفريدة.

وأضافت لينا ماين: منحني»اتصالات ماركت أو تي بي«: فرصة عرض موهبتي ومقابلة عملاء من مختلف الأذواق، مما أدى إلى تعزيز نجاح علامتي التجارية.

وقالت عفراء العبد الله صاحبة متجر» عفراء«: شركتي دار لتصميم الأزياء باسم دار عفراء العبد الله. بدأت كشركة عائلية في عام 2003، وكان يطلق عليها اسم Gathercole Atelier. نقوم بتصميم وتنفيذ جميع أنواع الأزياء الراقية للمرأة، ولدينا خط إنتاج جاهز يقدم علامة GLAAMUP. أعمل أيضًا معلمة لفنون الأزياء في جمعية دبي للمرأة.

وأشارت عفراء الى أن السوق منحني فرصة عرض موهبتي ومقابلة عملاء من مختلف الأذواق، مما أدى إلى تعزيز نجاح علامتي التجارية

وقالت فاليريا باياكيفا صاحبة متجر» ايكادوت بوتيك Ekadot Boutique«: استلهمت Ekadot من النموذج الآسيوي التقليدي الذي يمزج بين الأقمشة العصرية والقصات الإبداعية. الطراز حديث وعصري وبسيط. جميع الأقمشة مصنوعة من ألياف طبيعية 100٪ من الكتان أو الحرير الفاخر. وقد أنتجنا كل قطعة بشكل فريد هنا في دبي، لتستوحي الكيمونو الياباني الذي يجمع بين الأناقة والراحة.

وتشارك ايكادوت بوتيك في السوق كل عام وهي تجربة رائعة واحتفالية دائمًا. هنا مكان عائلي رائع تمامًا، به عروض استعراضية يومية، وخيارات متنوعة من الطعام، وبالطبع فهي تجربة تسوق مختلفة!

وقالت أنيكا أغاروال صاحبة محل»أموليكا باي أنيكا Amolika by Anika «مرت خمس سنوات منذ تأسيس هذه العلامة التجارية بهدف تقديم الموضة بطريقة مستدامة. يرغب الناس بارتداء الأزياء وحمل الحقائب التي يجدون أنها تناسب شخصياتهم. ورأيت أن أقدم لهم ما يرغبون فيه بطريقة أكثر استدامة. وهكذا، استبدلنا النسيج من الجلد إلى مادة الجوت، هي مصنوعة من النباتات - تبقى كما هي لمدة 20 عامًا، قابلة للتحلل البيولوجي، ومستدامة، وعضوية، ونباتية. كما أن أعمال التطريز اليدوية جميلة وفريدة من نوعها. نحاول هنا إيجاد سوق خاص بنا للأشخاص الذين يقدرون العناصر المستدامة بالفعل ولا يهتمون بالمسمى التجاري، لكنهم يثمنون ما يرتدونه.

وحول التجربة في»اتصالات ماركت أو تي بي«قالت أنيكا: تقيم في دبي جنسيات متعددة من جميع أنحاء العالم، وهو أمر مميز بحد ذاته. وهذه هي أول مرة لي في مهرجان دبي للتسوق.

وقال عيسى الحاج صاحب محل»واستد يوث Wasted Youth«: تتميز علامة واستد يوث ™ بقيمتها الجمالية النظيفة والبسيطة والحصرية واللمسة الفنية التي تكمل كل الأذواق وتناسب كل الشخصيات، وهي شركة انتاج ملابس مملوكة لـ»فلسطينيين-كنديين«، ويتم تصنيع منتجاتها بشكل مستدام في دبي، وعلامتها التجارية مسجلة في كندا والولايات المتحدة. لقد استلهمنا الاسم من الفرص الضائعة وقت كنا شبابًا، ولكن لم يفت الأوان بعد للبدء مرة أخرى، فعليك أن تعيد كتابة قصتك وتحقق الأحلام التي طالما رغبت في تحقيقها. ويواكب الاسم المفاهيم الخاطئة والأحكام المسبقة في المجتمع، فللوهلة الأولى قد يُنظر إلى الاسم على أنه يشجع الشباب على التراخي ولكن المعنى عكس ذلك تمامًا.

وأضاف الحاج: تجربتنا في اتصالات ماركت أو تي بي رائعة حتى الآن، والإقبال أبرز سمات السوق. ووجود الموقع في قلب دبي يميزه، فمن حوله أشهر معالم ووجهات دبي ومراكز التسوق. وسوف نحرص على المشاركة كل مرة مستقبلاً.

المأكولات والمشروبات

وقال يزن علاء عطاري صاحب محل»ميهاباش بابلز Mihbash Bubble«: تعتبر Mihbash Bubble Tea سلسلة من شاحنات الطعام ومنافذ البيع التي تتخصص في تقديم لمسة عصرية على المشروبات الأصلية والكلاسيكية مثل الشاي والقهوة والعصائر. وعلى الرغم من أن Mihbash جديد إلى حد ما، حيث تم افتتاحه في فبراير 2021، إلا أن الاسم اكتسب شهرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، من خلال قاعدة عملاء قوية من الشباب. وهي شركة عائلية وقد صنعت لنفسها وجودًا مجتمعيًا قويًا للغاية في مواقعها المتعددة!

وأضاف عطاري: هذا السوق من أهم وأبرز الفعاليات الرائعة التي تواجدنا فيها، وتكفي خلفية برج خليفة الخلابة وكذلك تلك العروض الحية المذهلة، ولقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث المتميز بالتخطيط والإدارة والذي جذب جميع الأعمار للتسوق وتناول الطعام والاستمتاع!

وقال أندرياس مونتيرو صاحب محل» لامبا Lamba«تعتبر Lamba علامة تجارية محلية، متخصصة في الحلويات وشعارنا»أكثر من مجرد حلويات«.

وحول التجربة في»اتصالات ماركت أو تي بي«قال مونتيرو: بعد فترة طويلة من قيود الجائحة، كان من الرائع أن نتمكن مرة أخرى من عرض علامتنا التجارية في هذا السوق، الذي وفر فرصة كبيرة لنا، حيث كان هناك عدد كبير جدًا من السياح والزوار الذين قد لا يذهبون عادةً إلى مهرجانات الطعام وهنا أتيحت لنا الفرصة للتواصل معهم.

وقال محمد عبدالواحد فكري صحب محل» زاليج Zaleej «: تأسست Zaleej Ice Pops في العام 2012 بملكية إماراتية 100٪. وتصنع كرات الآيس كريم الإيطالية بشكل أساسي، علاوة على المنتجات الأخرى مثل الموهيتو والقهوة والكروفل والبراونيز. ويستخدم المكونات الطبيعية ولديه فرعان في الإمارات: خورفكان وكلباء.

وأضاف فكري: هذه أول مشاركة لنا في السوق. إنها فرصة رائعة للتواجد بالقرب من أعلى برج في العالم، وفي أجواء المهرجان. الزوار سعداء للغاية، ومن المؤكد أن منتجاتنا المثلجة إضافة رائعة للمهرجان.

وقال حصة خانصاحب صاحب محل» تروفيلا Trouvaille«: هذا المطعم اكتشاف! حيث يعتمد مطعم Trouvaille على المطبخ اللبناني الفرنسي الذي يعد جزءًا من أسلوب حياة خانصاحب. مستوحاة من مطبخين رائعين ومفضلين، تمزج القائمة بين الأطباق الفرنسية واللبنانية الكلاسيكية مع مزيج لا مثيل له من الإبداع والخيال في فنون تناول الطعام. ويتخصص في المأكولات الحديثة مع تقديم الطعام للذواقة بأسعار معقولة.

وأضاف خانصاحب: هذا السوق فرصة رائعة للتعريف بـ Trouvaille والاطلاع على العديد من الأشخاص من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ونرى أنه أفضل مكان لعرض إبداعنا للجمهور.

وقال رياض ديباجه صاحب محل» كريف كافيه Crave Cafe«: أثناء الإغلاق في الجائحة خلال ربيع 2020، أصبح البقاء في المنزل أمرًا لا يطاق، وكوسيلة لتمضية الوقت والترفيه، بدأت أتسلى بتعلم الخبز فوجدت شغفًا عميقًا به. وقد وجدت راحة بعد أن توقفت عن العمل كمهندس مدني من 9 صباحاً إلى 5 مساءً، حيث شعرت أنني وجدت مهمتي الحقيقية بالتركيز على إنشاء شركة صغيرة تمنحني حرية التجربة والإبداع. وهكذا، أسست Crave Box. كنت أرغب في تقديم علبة صغيرة مركزة المتعة في شكل قطع الحلوى التي تجعلك تشعر بالسعادة والحب. وإلى جانب الخبز، قررت دعوة أحد أصدقائي المقربين المهووسين بالقهوة لمشاركتي، حيث تكمل إبداعاتنا بعضها البعض بسلاسة. ولقد مر أكثر من عام الآن وأشعر أنني غير نادم بل سعيد للغاية.

وأضاف ديباجه: منذ أن بدأنا، ركزنا بشكل أساسي على عمليات التسليم عبر إنستغرام، وخدمة عدد محدود من المناسبات الخاصة. ومع ذلك، بدأت أنا وشريكي المشاركة في الأسواق في يناير هذا العام، لأننا نعتقد أن أفضل طريقة لنا للتحسين والنمو هي التواصل شخصيًا مع عملائنا. وأتاحت فعاليات وزارة التجارة والسياحة لنا جمهوراً من نوع جديد، ليس فقط من بين المواطنين أو المقيمين الذين يزوروننا ولكن عددًا كبيرًا من السياح الذين يساهمون بتقديم أفكار مبتكرة وقد أعجبوا بالدعم الذي تلقيناه لنكون جزءًا من سوق كبير مثل اتصالات ماركت أو تي بي. وقد تعلمنا الكثير من عملائنا ونريد مشاركة ما نحب فعله معهم لأننا نعتبرهم جزءًا أساسيًا من نمونا.

وقال أحمد المحاسين صاحب محل» أيكيك IYKYK«: مكان IYKYK Coffee حاليًا في Villa Aumedan، ومن المعروف أنه مكان متميز. ثقافة القهوة رئيسية في الإمارات، ولكن قهوة IYKYK، التي تعني»إذا كنت تعلم، فأنت تعلم«غامضة وفريدة من نوعها مثل اسمها. وتتعاون IYKYK شهرياً مع علامات تجارية إماراتية وعالمية ناشئة لتوسيع رحلتها الإبداعية مع دعم المواهب وتشجيعها.

إن ثقافة التخصص في القهوة تتطلب الكثير، فالناس حريصون وينجذبون إلى مفاهيم القهوة التي لها نهج مختلف عن المعتاد واليومي، وهذا بالضبط ما تقدمه لهم IYKYK.

وحول التجربة في»اتصالات ماركت أو تي بي«قال المحاسين: كانت تجربة مدهشة، أناس من بقاع مختلفة من العالم وكذلك عائلات وأزواج وشباب من مختلف الفئات العمرية. جمهور جميل وأفضل ما في الأمر أنها فعاليات منظمة وتتوخى تدابير السلامة.

وقال عبدالله أحمد بوعميرة صاحب محل» ماد بيونس Mad Buns«: عندما بدأ المطعم، بدأ كفكرة وأصبح مسارًا للعمل. لقد تطلب الأمر تجمع مصممين مبتكرين لتحقيق حلم. الناس في جميع أنحاء دبي، وكذلك أبوظبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين وعجمان ورأس الخور، يخرجون من منازلهم قاصدين MadBuns، ليشعروا براحة ودفء من نوع آخر في مطعم ينبض بالحياة. لدى الشيف أودي سينغ جملة شهيرة:»لا يمكنك أن تمل من الطعام والنكهات«. إنه شيء تتطلع إليه عندما تكون ضيفاً في أي منزل. يتيح لك ذلك الشعور بالترحيب والاستمتاع بوقتك معهم. يعتمد Mad Buns على الطريقة الأمريكية في صنع شطيرة البرغر وكذلك الملمس المقرمش للدجاج المقلي.

وأضاف بوعميرة: نظرًا لأن Mad Buns مطعم برغر عصري، فإن تجربتنا في السوق رائعة جدًا. اكتسبنا عملاء جدداً جربوا طعامنا لأول مرة ويأتون مرارًا وتكرارًا مع أصدقائهم. ونأمل أن نتوسع أكثر في فعاليات أخرى.

وقال علي يازدي صاحب محل»هاوس او سلو House of Slaw«حول التجربة في»اتصالات ماركت أو تي بي«: كانت السوق فرصة رائعة للقاء والتواصل مع جمهور كبير! نظرًا لكوننا مطعماً إماراتياً للبرغر، فقد صنعنا قائمة حصرية للشطائر الصغيرة السريعة؛ SLAWders، التي أحبها الجميع. وكانت هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا ويقوم فريق العمل بتعريف منتجاتنا الجديدة لدى جمهور السوق الكبير. ومع برودة الطقس والشتاء، من الجيد أن ترى العائلات والأصدقاء يتجمعون معًا للاستمتاع بوجبة لذيذة في السوق.

وقال محمد حمزة القاسمي صاحب محل»سينور جونزاليس Senor Gonzales «:» مطعم Senor Gonzales المكسيكي إماراتي ولكنه يقدم مأكولات الشارع المكسيكي، بأفضل جودة وبمكونات منتقاة بعناية. نصنع كل شيء بشغف، مثل التورتيلا ورقائق الناتشو والتاكو وخبز البوليللو، بالإضافة إلى الصلصات والتوابل. ويقدم Senor Gonzales أنظمة غذائية مختلفة، فهناك أطباق نباتية وفيغان وخالية من الغلوتين ومنخفضة الكربوهيدرات.

التجربة في «اتصالات ماركت أو تي بي»: نثبت من خلال المشاركة في اتصالات ماركت أو تي بي مدى عالمية وتنوع الأعمال التجارية الإماراتية. ومع أننا مشروع إماراتي بالكامل، إلا أننا متحمسون لمشاركة أطباق ريكو كوميدا المكسيكية مع الجميع. ولا تنسوا أن الأطباق المكسيكية حالة متكاملة!

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والمقاصد السياحية في دبي الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن سلطات الصحة العامة لمواجهة فيروس كوفيد-19، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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