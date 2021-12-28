تطبيق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة من «الإمارات للتنمية» يستقطب 500 شركة في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية أن تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال دعم أكثر من 500 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال فتح حسابات لها في أقل من 48 ساعة، مما يعزز الطلب المتزايد على التطبيق.

وصُمم التطبيق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالإمارات، حيث يوفر لها إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية آمنة ومريحة على مدار الساعة. ويتيح التطبيق حجز رقم حساب مصرفي دولي للشركة في غضون دقائق، ويكتمل تفعيل الحساب في غضون 48 ساعة. والحساب مجاني للجميع، بكافة أنحاء الإمارات، بدون اشتراط حد أدنى للرصيد. وإلى جانب تقديم الحسابات المصرفية التجارية يوفر التطبيق إمكانية دفع الفواتير وإعدادها، وتحديد الميزانية، والحصول على التحليلات المالية، كما تمت إضافة العديد من الميزات الجديدة ومجموعة من التسهيلات المصرفية، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يفخر المصرف بالإنجاز الذي حققه من خلال تطبيق الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعد انضمام أكثر من 500 شركة في غضون 3 أشهر من إطلاقه إنجازاً كبيراً. وقد بذل فريق عملنا بالتعاون مع شركائنا الكثير من الجهد والعمل الجاد للوصول إلى هذه المرحلة من تقديم منتجات ذات مستوى عالمي وتجربة مستخدم من الدرجة الأولى.

وأضاف: سنواصل إضافة ميزات وخدمات مصرفية جديدة سهلة الاستخدام إلى التطبيق في المستقبل، بما يتوافق مع نهجنا في دعم الابتكار والحلول الإبداعية. ونحن نتطلع إلى البناء على هذا النجاح بالمزيد من الابتكار. ويعد التطبيق جزءاً من استراتيجية المصرف التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي ذي الأولوية في الدولة. وكجزء من خريطة الطريق الاستراتيجية هذه، خصص مصرف الإمارات للتنمية 30 مليار درهم لتقديم الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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