اكمي تحقق 35% نمواً بتزايد الطلب على حلول التخزين المؤتمتة

المصدر: دبي - البيان

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عزز الطلب الإقليمي المتزايد على الخبرات المحلية في مجال حلول التخزين المؤتمتة المرنة من النمو التجاري لشركة اكمي انترالوغ، حيث حققت نمواً بنسبة 35% خلال السنة الماضية، وتخطط الشركة في عام 2022 لنقل جزء من عملياتها في مجال التجزئة إلى مجمع دبي للاستثمار، وتوسيع منشأتها الإنتاجية الحالية في المنطقة الحرة لجبل علي مع طرح خطوط إنتاج جديدة لحلول صناديق الكرتون والحمل وتطبيق نظام أس أي بي الجديد لتعزيز عمليات التشغيل والفعالية.

وتعليقاً على هذا قال نافين نارايان، المدير التنفيذي لشركة اكمي انترالوغ: «في 2021 أكملنا العديد من المشاريع المهمة بما في ذلك إطلاق نظام جديد لفرز الفواكه والخضار والبضائع الجافة لصالح أكبر مشغل سوبر ماركت في المنطقة وقدمنا حلولاً تنفيذية لأكبر مزود تجارة إلكترونية في العالم لمنشأتهم الجديدة في السعودية. وركزنا بشكل أكبر على الروبوتات وخصوصاً حلول الكوبوت (الروبوت التعاوني) من خلال شراكات جديدة عدة مع شركات مثل هانوها واونروبوت، بالإضافة إلى إنتاج قوابض إلكترونية داخل الشركة. لقد شجع الاضطراب الذي حصل في سلسلة الإمداد بسبب الوباء، الكثير من الشركات في المنطقة على الاعتماد على مزودي حلول المخازن والمستودعات المحلية وأتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بالتزايد».

ومن المنجزات الأخرى في 2021، تزويد حلول الأتمتة لأكبر مزود إقليمي لتجارة تجزئة الأزياء لصالح لمركز توزيعهم في السعودية، مع تشغيل نظام المنصات النقالة الطبليات عالي السرعة لصالح أحد أكبر منتجي الألبان في السعودية.

كما عززت شركة اكمي من استثماراتها في البحث والتطوير الداخلي وإدارات الإنتاج، وهذا أدى إلى توسيع نطاق الإنتاج في الشركة، مثل نظام تخزين المنصات النقالة الطبليات عالي الكثافة، وحامل المنصات النقالة الطبليات ومحطات فحص جودة الطبليات المنصات النقالة.

وحققت اكمي في 2021 استجابة إيجابية ضمن مشاركاتها في المعارض التجارية الكبرى مثل سيمليس الشرق الأوسط ومعرض مناولة المواد وغلف فود ومعرض انديا ويرهاوسنغ وقمة اس سي ال جي، كما قامت الشركة بتحديث شهادات الآيزو ISO 9001:2015 و ISO 45001: 2018 و ISO 14001:2015 كجزء من التزامها بأعلى معايير الجودة.

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