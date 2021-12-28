"بنك المارية المحلي" يطلق حساب "عيالنا" للقصر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن "بنك المارية المحلي" عن إطلاق أول حساب فريد من نوعه للقصر أطلق عليه اسم "عيالنا" والذي صمّم خصيصاً للعملاء دون سن الثامنة عشر، حيث يمكن للأب أو الوصي القانوني من فتح الحساب عن طريق تطبيق البنك Mbank UAE .

ويهدف الحساب إلى تنمية مهارات الأبناء لإدارة الأموال بشكل صحيح وفعال، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية المالية المستقلة وتشجيع الادخار واستيعاب مبادئ الاستثمار بنحو أفضل وسيمكن النشء من الانضمام إلى التقنية الاقتصادية الخاصة بالدفع الرقمي بتوفير بطاقات خصم غير مرقمة وآمنة مرتبطة بحسابات القصر.

وقال حميد العطار نائب الرئيس التنفيذي للبنك يأتي إطلاق حساب "عيالنا" حرصا من البنك على تقديم خدمات تلبي كافة احتياجات أطياف المجتمع الإماراتي.. موضحا أن الحساب يهدف إلى تعليم الأبناء العادات المالية الصحيحة منذ الصغر، وتعريفهم بالممارسات المالية الحديثة ومساعدتهم على الادخار وتنمية الحس المجتمعي بانضمامهم إلى المنظومة المصرفية للدولة .

ويتميز حساب "عيالنا" بأنه سيمكن القاصر من الحصول على بطاقة خصم خاصة به لاستخدامها للشراء من المحلات التجارية والتي ستحل محل المبالغ النقدية وتعويد النشئ على طريقة دفع آمنة ومحكمة.

كما ستمكنه البطاقة الآمنة من السحب من أجهزة الصراف الآلي والمشتريات عن طريق الإنترنت. وتتم كل عمليات الشراء تحت إشراف الأب أو الوصي القانوني الذي يستطيع وضع حدود إنفاق يومية وشهرية، كما ويستطيع إيقاف عمل البطاقة في حال فقدان أو سرقة البطاقة مباشرة من خلال تطبيق Mbank UAE واستلام إشعارات فورية حول كل عمليات الإنفاق لأبنائهم.

وقال أنس حسين، رئيس قسم المجموعة المصرفية للأفراد والخدمات المالية تتضمن استراتيجية البنك طرح محفظة استثمارية طويلة المدى تساعد القصر على تنمية مدخراتهم وتعريفهم على مجالات الاستثمار المختلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز