دبي نموذج في تذليل معوقات رواد الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت شركة «مكنزي» الأمريكية للاستشارات الإدارية أن دبي تعد نموذجاً في تذليل المعوقات أمام رواد الأعمال. وقالت الشركة إن اهتمام الإمارة بريادة الأعمال يتخذ شكلاً أكاديمياً يتمثل في حرص دبي على تأسيس برامج جامعية لتزويد رواد الأعمال بالمعارف والأطُر المنهجية السليمة لبدء أعمالهم التجارية بنجاح.

وأفردت «مكنزي» مساحة خاصة للحديث عن دبي في سياق دراسة حالة لاهتمام الإمارة بريادة الأعمال، وذلك ضمن كتاب أصدرته بعنوان «العنصر البشري: التغلب على المقاومة التي تعترض الأفكار الجديدة»، والذي يتطرق إلى المعوقات التي تعرقل التوجهات الجديدة في المجتمع. وأوضحت أن ريادة الأعمال من أهم محركات التغيير في أي مجتمع، لذا، تُواجَه بمقاومة ومعوقات شديدة. وعرض الكتاب لدراسة حالة عن دبي كنموذج لتذليل المعوقات التي تعترض ريادة ورواد الأعمال.

وذكرت أن حكومة دبي أنشأت برامج جامعية لتدريب رواد الأعمال كي تغرس فيهم ثقافة المخاطر والنزعة إلى خوض تجارب الأعمال الجديدة والفخر بالمحاولة، حتى وإن باءت بالفشل.

وأضافت أن هذا الفكر في تشجيع رواد الأعمال يأتي انعكاساً لتوجه من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أهمية ريادة الأعمال، كون مستقبل التجارة في دبي يعتمد بالأساس على استعداد شبابها التجار لخوض المخاطر.

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