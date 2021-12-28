ابن بطوطة مول يدعو زواره للاحتفال بموسم الأعياد

المصدر: (دبي - البيان)

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يحتفل ابن بطوطة مول، وهو أكبر مركز تجاري ذي طابع خاص في العالم، بمهرجان دبي للتسوق وموسم الأعياد مع الترفيه في حلبة التزلج في الجليد والاستمتاع بالعروض الترفيهية اليومية والديكورات الاحتفالية خلال الفترة حتى 30 ديسمبر.

استمتع بزيارة ابن بطوطة مول بالعروض الترفيهية اليومية وبحلبة التزلج على الجليد في ردهة الصين أثناء العطلات، من الساعة 3 مساءً حتى 9 مساءً يومياً، حيث يمكن للمتسوقين التزلج على الجليد لمدة 30 دقيقة عند إنفاق 150 درهماً إماراتياً كحد أدنى في المول. يمكن لزوار المول كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية المباشرة مثل راقصات الباليه ودمية كسارة البندق وراقصات أجراس عيد الميلاد والمزيد. ويستقطب ابن بطوطة مول أكثر من 21 مليون زائر سنوياً.

تم افتتاحه في العام 2005، وهو يسلّط الضوء على تجارب السفر للرحالة العربي الأسطوري ابن بطوطة الذي عاش في القرن الرابع عشر، وذلك من خلال ست ردهات تشمل الصين والهند وبلاد فارس ومصر وتونس والأندلس.

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