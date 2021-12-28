تحويل مركز لوجستي في جبل علي للعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركتا شنايدر إلكتريك، وإيرلينك إنترناشيونال الإمارات عن نجاحهما في تحويل مركز الخدمات اللوجستية في منطقة جبل علي بدبي إلى واحد من أكثر مراكز التوزيع استدامة على مستوى دولة الإمارات وذلك بفضل حل الطاقة الشمسية الذي سيغطي ما يصل إلى 90% من احتياجات الموقع من الطاقة.

وستولد محطة الطاقة الشمسية المملوكة من قبل شركة إيرلينك وتديرها وتشرف على صيانتها شركة «سراج للطاقة»، 2088 ميجاوات في الساعة في العام الأول بفضل 2000 لوحة شمسية مثبتة على سطح الموقع، وتعويض ما يقرب من 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشتمل الحل على 16 عاكساً للطاقة الشمسية من شنايدر إلكتريك لتحويل التيار الحالي المتغير المباشر للألواح الشمسية الكهروضوئية إلى تيار متناوب يمكن استخدامه من قبل شبكة مركز إيرلينك للخدمات اللوجستية.

ويُشكل تحول المركز إلى مصادر الطاقة المتجددة جزءاً من الالتزامات المشتركة لتعزيز الاستدامة لكل من إيرلينك إنترناشيونال الإمارات وشنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ من عمليات أكبر 1000 مورد لشركة شنايدر إلكتريك، وستكون الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية كافية لتشغيل أكثر من مئتي منزل.

وقالت لوفينا بيريرا مديرة مركز التوزيع، وشركة شنايدر إلكتريك الخليج: «يُعد مركز إيرلينك اللوجستي أحد أكثر مواقعنا كفاءة في العالم، وهو واحد من أكثر مواقعنا استدامة أيضاً. ونحن نعمل دائماً على تعزيز استدامة عملياتنا، وتُعد هذه الخطوة مهمة للغاية في إطار مساعينا للتخلص بشكل كامل من انبعاثات الكربون عبر عملياتنا في جميع أنحاء منطقة الخليج».

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