«الشارقة للابتكار» يطلق مشروع المستودعات الذكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلن مجمع الشاقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن مشروع المستودعات الذكية، من خلال شراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً بمجموعة المدفع للاستثمارات. وسيقوم المجمع بالتعاون مع المجموعة، بإنشاء وتطوير 15 مستودعاً، بمواصفات تقنية خاصة، وأحجام مختلفة في أرض المجمع، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 13 مليون درهم، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 86 ألف قدم مربعة.

وقع اتفاقية التعاون حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وأحمد المدفع رئيس مجموعة المدفع للاستثمارات.

فرصة

وأكد حسين المحمودي أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، ستبدأ في بداية الربع الأول من العام القادم، حيث من المخطط أن يتم تسليم الوحدات في الربع الثاني من العام القادم 2023، كما يمثل مشروع المستودعات الجاهزة، إضافة جديدة لمجموعة المشاريع التي يحتضنها المجمع، كما أنها فرصة لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من حلول تخزين مبتكرة ومتطورة، ذات مساحات كبيرة وجودة مميزة، وهو ما سيستقطب شريحة معينة، تتمثل في كبرى شركات الأعمال التقنية، التي تحتاج إلى مستودعات خاصة للعمل والتخزين في أنشطتها، كمراكز التنفيذ أو ما يعرف بـ «fulfillment center»، و«fulfillment house»، يتم استخدامها من قبل الشركات المتخصصة في التخزين والتعبئة للآخرين.

وبيّن أنه يمكن استخدام هذه المستودعات من قبل الشركات العاملة في التقنيات الزراعية وتكنولوجيا المياه، والشركات العاملة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الصناعي والعمارة، ومساحات مخصصة لصناعات الروبوتات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات.

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