4 مليارات مكاسب الأسهم بدعم شراء انتقائي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أغلقت الأسهم المحلية في المربع الأخضر بختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 4 مليارات درهم مدعومة بعمليات شراء انتقائي استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، فيما ناهزت السيولة 1.6 مليار درهم وسط تعاملات هادئة مع قرب انتهاء العام.

وصعد سوق دبي 0.92% إلى 3188 نقطة علي وقع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.12% ليقفل عند 8403.95 نقاط مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 1.26 مليار درهم في أبوظبي و315.7 مليونا بدبي. وجرى تداول 411 مليون سهم، موزعة بواقع 183.18 مليوناً في أبوظبي و227.9 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 9246 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1% بعد نمو «إعمار العقارية» 1.47%. وزاد قطاع البنوك 0.96% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.3% و«الإمارات دبي الوطني» 0.73% و«جي إف إتش» 1.69% و«أملاك» 4.51%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.7% علي وقع نمو «سوق دبي المالي» 2.88% و«دبي للاستثمار» 1.05% و«شعاع كابيتال» 0.4%، بينما انخفض قطاع النقل 0.5% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 94 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 61.85 مليون درهم، ثم «ديار» 28.5 مليونا. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 4.5%، فيما كان «الرمز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.56%. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 23 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.01%، وصعد قطاع الاستثمار 0.1% ». وزاد قطاع العقار 0.31%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.26%، وصعد قطاع الطاقة 0.2%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 313.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 285.3 مليونا. وحقق «بنك أم القيوين الوطني» أكبر ارتفاع بنسبة 12.12%، فيما كان «الخليج الاستثمارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.09%. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 16 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

● وافق مجلس إدارة شركة «عنان للاستثمار القابضة» على استراتيجية دخول شريك في مشروع «واحة ياس – أبوظبي»، وإقرار صفقة مع طرف ذي علاقة، وتحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية واعتماد جدول أعمالها.

● تعقد شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» اجتماع مجلس إدارة في 30 ديسمبر الجاري لاستعراض الاستراتيجية المعدلة لإعادة التأمين للثلاث سنوات، والموافقة على خطة استراتيجية الأعمال للعام المقبل.

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