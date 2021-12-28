970 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 970 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 152 مبايعة بقيمة 468.9 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 63.31 مليون درهم و142 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 405.58 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومبايعة بقيمة 9 ملايين بمنطقة جميرا الثالثة. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة جبل علي الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 489.36 مليون درهم منها 10 رهونات لأراضٍ بقيمة 90.58 مليون درهم و40 رهناً لفلل وشقق بقيمة 398.78 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 208 ملايين درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 98 مليون درهم. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 11.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 3 ملايين.

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