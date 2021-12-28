«حوت» أول متجر مجتمعي إلكتروني ينطلق من الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشفت «تعاونية أبوظبي المجتمعية» عن هوية متجرها المجتمعي الإلكتروني «حوت» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ يمكِّن المساهمين فيه والمتسوقين من الحصول على عوائد مشترياتهم من المتجر.

وقال علي آل سلوم، رئيس مجلس إدارة «تعاونية أبوظبي المجتمعية»، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن اختيار اسم «حوت» للمتجر الإلكتروني يعكس حجم طموح التعاونية الذي يتناغم ويلبي طموح مجتمع الإمارات، وهو ما دفع التعاونية إلى تصميم وإطلاق متجر مجتمعي إلكتروني كبير وقادر على منافسة أهم تطبيقات ومنصات التجارة الرقمية منذ البداية.

وأشار إلى انطلاق متجر «حوت» بنحو 100 ألف منتج في مرحلته الأولى، فيما سيعمل بشكل متواصل على زيادة عدد المنتجات وتوسيع خيارات المستهلكين للوصول إلى مليون منتج بنهاية 2022.

توسيع الخدمات

وذكر أن المتجر يوفر تجربة فريدة يعود ريعها للعملاء الذين يتسوقون من المتجر، حتى لو لم يكونوا من أعضاء «أبوظبي المجتمعية»، كما تعود على المجتمع من خلال مبادرات ومشاريع بقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الوظيفي والاجتماعي، إلى جانب العوائد التي تسهم في نمو التعاونية ذاتها وتوسيع نطاق خدماتها. وأوضح أنه يتوقع وصول عدد الأعضاء المساهمين إلى 100 ألف مساهم خلال الربع الأول من عام 2022، ثم إلى 200 ألف مساهم على الأقل قبل نهاية 2022.

ويتم توصيل المنتجات إلى المستهلك في غضون 24 ساعة بجميع إمارات الدولة من خلال 3 مستودعات رئيسة بأبوظبي ودبي، ومن المتوقع زيادة عدد المستودعات إلى 17 مستودعاً بمختلف إمارات الدولة العام المقبل.

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