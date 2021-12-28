تعديل أسبوع العمل في «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اعتماد أسبوع العمل من الإثنين إلى الجمعة اعتباراً من يوم الاثنين 3 يناير 2022، واعتبار يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع، وذلك تماشياً مع إرشادات مصرف الإمارات المركزي ورؤية الإمارات لمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وستستمر فروع المصرف في العمل 6 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى السبت وستغلق أبوابها أيام الأحد. وستفتح الفروع المستقلة أيام الجمعة أبوابها من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، على أن تفتح الفروع في مراكز التسوق من الساعة 4 بعد الظهر حتى الـ10 ليلاً.

وستعتمد مكاتب مصرف أبوظبي الإسلامي أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف. وسيستمر تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف على أساس المناوبات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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