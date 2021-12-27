«6 ذا ستريت» وكلوب أباريل يقدمان عرض «ضريبة القيمة المضافة علينا»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفالاً بنجاح موسم مهرجان دبي للتسوق وبداية العام الجديد، تقدم كلوب أباريل وموقع التسوق الإلكتروني الشهير www.6thstreet.com فرصة الاستمتاع بتخفيضات إضافية لمدة سبعة أيام، وذلك من خلال عرض «ضريبة القيمة المضافة علينا».

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذا العرض الترويجي المميز بدءاً من يوم الإثنين 27 ديسمبر وحتى 2 يناير 2022، وذلك في متاجر كلوب أباريل أو عبر الموقع الإلكتروني، لتتمكن من الشراء بأسعار منافسة.

وخلال هذه الفترة، سيحصل من ينفق 200 درهم فأكثر على فرصة للدخول في السحب الذي يقدم جوائز بقيمة 100 ألف درهم من نقاط برنامج كلوب أباريل. وسيفوز 24 متسوقاً بـما قيمته 1250 درهماً لكل منهم من نقاط كلوب أباريل، كما سيفوز 7 أشخاص من سعداء الحظ بنقاط كلوب أباريل بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم.

وتضم قائمة العلامات التجارية المشاركة في هذا العرض: ACO Price، وايروبوستال، وألدو، وألدو للاكسسوارات، وآن كلاين، وأردين، وأتليتس كو، وBBZ، بيفرلي هيلز بولو كلوب، وبيركنستوك، وكول ات سبرنج، ووكالفين كلاين، وCCC، وتشارلز أند كيث، وديون لندن، وهايما أمستردام، وهيرشل، هش بابيز، وإنجلوت، ولا في إن روز، وليكلاند، وال سي وايكيكي، وليفيس، وموريتشي، وناتشيراليزر، ونوتيكا، وناين ويست، و آر أند بي، ريتوالز، وسكيتشرز، وسكاي زون، وذا تشيلدرنز بليس، وتومي هيلفيغر، وتومز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز