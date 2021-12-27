2.3 % النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارات عن العام الجاري 2.3 %، وفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته الوكالة خلال الفترة من الــ 17 إلى الــ 22 من ديسمبر الجاري، وشارك فيه 14 خبيراً اقتصادياً.

ويمثل النمو المتوقع في اقتصاد الإمارات، وفقاً لنتائج استبيان ديسمبر ارتفاعاً، بالمقارنة مع نتائج الاستبيان الذي أجرته «بلومبيرغ» في سبتمبر الماضي، والتي تمخضت عن توقعات بنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 2.1 %.

وبحسب نتائج استبيان ديسمبر، فمن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً في ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي عن العام الجاري، بنسبة 2.3 %. وتوقع الاستبيان أيضاً، أن ترتفع نسبة هذا النمو في العام المقبل إلى 4.4 %، ثم تستقر في عام 2023 عند 3.7 %.

وفي ما يخص مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، والتي تشمل الغذاء والملابس والنقل، توقع الاستبيان أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة 0.1 %، ثم ترتفع هذه النسبة خلال العام المقبل إلى 2 %، وتبقى كذلك في عام 2023. ومن الجدير بالذكر، أن مؤشر سعر المستهلك، يعتبر بمثابة الأداة الرئيسة لرصد معدل التضخم.

وتوقع الاستبيان أن تبلغ نسبة الحساب الجاري للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 8.5 %، ثم ترتفع في 2022 لتبلغ 9.7 %، ثم تستقر في 2023 عند 9.1 %. واختتم الاستبيان بتوقعاته بشأن نسبة العجز في الموازنة الحكومية للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فتوقع أن تبلغ 0.4 % في 2021، 1.6 % في 2022، و1.3 % في 2023.

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