«اقتصادية الشارقة» تنفذ 33 مقارنة معيارية لتبادل المعرفة والخبرات في 2021

المصدر: الشارقة- البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الاجتماعات الافتراضية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، وذلك تنفيذاً لخطة المقارنات المعيارية، التي تهدف الدائرة من خلالها لتبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

ونظمت الدائرة أكثر من 33 من الاجتماعات الافتراضية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص خلال عام 2021، بالإضافة إلى جهات وهيئات إقليمية من خارج الدولة، وذلك تنفيذاً لخطة المقارنات المعيارية، التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، والمقارنة المعيارية هي المقارنة مع مؤسسات متميزة في مجالات محددة أو مشابهة، للتعرف على أفضل الممارسات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في نفس نطاق العمل أو خارجه، بهدف الاستفادة وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

وأكد سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية دور هذه الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسة للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وفق أعلى المعايير تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات.

وقالت هنادي المهيري مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء: إننا في دائرة التنمية الاقتصادية نعمل ونسعى بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات، مؤكدة أن تبادل الاجتماعات الافتراضية يعزز علاقات التعاون المختلفة، وتقوم الإدارة بإعداد تقرير تفصيلي بمدى الاستفادة من الاجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات ضمن خطة المقارنات المعيارية وكيفية التطبيق، بما يتلاءم مع الدائرة، كما تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، وصولاً إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.

وبلغت نسبة رضا الموظفين عن المقارنات المعيارية 95%، وذلك تتويجاً لمساعي الدائرة المستمرة لتحفيز موظفيها، وتشجيعهم على الارتقاء بالأداء والتميز، وأسهم تنظيم أكثر من 33 اجتماعاً افتراضياً خلال 2021 في الوصول إلى أكثر من 90 مخرجاً من مخرجات المقارنات المعيارية موزعة بين (اكتساب المعرفة- والتحسين- والاستحداث).

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