دبي للاستثمار تتعاون مع «توتال إنرجيز» لتزويد منشآت إنتاج الزجاج بالطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت دبي للاستثمار شراكتها مع «توتال إنرجيز» من خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح منشآتها الخاصة بشركة الإمارات للزجاج ولوميجلاس بدولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة.

وسيؤدي ذلك إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1200 طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة نحو 30000 شجرة. وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للزجاج» ولوميجلاس انداستريز: لمواكبة مبادرات الاستدامة الخاصة بشركات مجموعتنا دبي للاستثمار، شاركت الإمارات للزجاج ولوميجلاس بفعالية في مبادرات الشركة للاستدامة، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. وواصلت شركة الإمارات للزجاج تركيب مصابيح «إل إي دي» بالمصنع، ومباني المكاتب ونجحت في استبدال الإضاءة الكهربائية بنسبة 100٪ في مناطق المكاتب، وبنسبة 70٪ في المصنع. ويعد تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح في كل من مصنعي الإمارات للزجاج ولوميجلاس امتدادًا للمبادرات المستدامة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية إضافة إلى تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تُنتج هذه الألواح الشمسية حوالي 2800 ميجاوات/ ساعة من الطاقة الخضراء النظيفة سنويًا من هذين الموقعين.

وقال حمادي سي، العضو المنتدب في شركة «توتال إنرجيز» بالشرق الأوسط وأفريقيا: تساهم «توتال إنرجيز» بشكل فعال في تطوير استخدامات الطاقة الشمسية بدولة الإمارات من خلال تكوين شراكات قوية طويلة المدى كشراكتها مع دبي للاستثمار. وتعكس هذه المشاريع الخاصة بشركتي الإمارات للزجاج ولوميجلاس التزام شركة دبي للاستثمار وعملها الدؤوب لتطبيق إجراءات من أجل الاستدامة، ونحن فخورون بتعاوننا مع هذه الشركات لتعزيز هذه المبادرة المستدامة.

ومن المتوقع أن ينتج نظام ألواح الطاقة الشمسية بسعة 1.20 ميجاوات، والذي تم تشييده باستخدام ما يقرب من 3000 لوح شمسي، أكثر من 1900ميجاوات/ ساعة سنويًا. وستغطي الكهرباء التي سيتم إنتاجها من هذا النظام حوالي 19٪ من احتياجات الطاقة لمرافق شركة الإمارات للزجاج.

وفي وقت سابق من العام، تم تركيب نظام ألواح الطاقة الشمسية آخر بالتعاون مع «توتال إنرجيز» لشركة لوميجلاس بسعة 0.55 ميجاوات، باستخدام أكثر من 1400 لوح شمسي، تغطي سطحاً يعادل حوالي 11 ملعباً لكرة المضرب. ومن المتوقع أن ينتج هذا النظام أكثر من 800 ميجاوات/ ساعة سنوياً، وسيغطي حوالي 18٪ من احتياجات الطاقة بالمنشأة، وتعد هذه المشاريع والشراكات جزءًا من التزام دبي للاستثمار بتبني التقنيات الحديثة والمفاهيم المبتكرة كجزء من جهودها لتحقيق التميز في أعمالها وكذلك النمو المستدام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز