«إينوك» تحصد جائزتين خلال حفل «جمعية الأفكار البريطانية» للعام 2021

المصدر: دبي- البيان

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حصدت مجموعة إينوك، جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن محطة الخدمة المستقبلية ذات التصميم المبتكر، وكذلك جائزة التركيز على العملاء عن محطة «إي لينك».

جاء ذلك خلال حفل «جوائز فكرة العام 2021»، الدولية التي تقدمها «جمعية الأفكار البريطانية»، بهدف تكريم الأفكار المبتكرة وتصنيف المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار، وفقاً لأرقى المعايير العالمية وسعياً لتعزيز دور الابتكار في مجالات تحسين الأداء والعمل المؤسسي.

و«جمعية الأفكار البريطانية» مؤسسة غير ربحية تضم قاعدة أعضاء متنوعة، وتتمحور مهمتها حول تبادل المعرفة والخبرات في مختلف الصناعات والقطاعات والدول، بما في ذلك الإمارات، واستقبلت الجمعية عدداً كبيراً من طلبات المشاركة في الجوائز، قدمتها مجموعة متنوعة من المؤسسات، وخضعت الأفكار المقدّمة للتقييم بناء على تأثيرها وإمكانية نقلها وفعاليتها من حيث التكلفة. وبشكل إجمالي، منحت الجمعية الجوائز لتسع فئات مختلفة، إضافة إلى 4 جوائز فردية، قدمتها لجنة التحكيم.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نفخر بفوزنا بجائزتين مرموقتين عن اثنتين من فئات «جائزة فكرة العام»، وباعتبارنا شركة نفط وطنية رائدة، يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم العالمي الذي يأتي تقديراً لجهود موظفينا. وتتمحور رؤيتنا من خلال محطة الخدمة المستقبلية ومحطة «إي لينك» في تقديم نموذج يحتذى به في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى قطاع الطاقة.

كانت إينوك افتتحت محطة الخدمة المستقبلية بـ«إكسبو 2020 دبي» مطلع هذا العام. وتسهم المحطة المستدامة بتصميمها الهندسي المميز في تلبية الاحتياجات اللوجستية للمعرض، وهي أول محطة خدمة في العالم تحصل على التصنيف البلاتيني في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة»، النظام العالمي لتصنيفات البناء من «المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء».

وفي أكتوبر أعلنت «اينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل الوقود للشركات في دولة الإمارات، عن إطلاق محطتها الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم في نخلة جميرا. وتعتبر «إي لينك»، التي حصدت جائزة عن فئة التركيز على العملاء، محطة متنقلة تتيح للسكان والزوار إمكانية الوصول إلى خدمات التزوّد بالوقود بمنتهى السهولة والراحة. وبفضل تصميمها المستقبلي المبتكر، لا تتطلب محطة «إي لينك» أية عمليات تركيب وتجميع، مما يسهّل نقلها بسرعة إلى مواقع مختلفة، وفقاً لاحتياجات السكان والتغيرات في مستويات الطلب على الوقود.

وتعد «إي لينك» محطة مستدامة بالكامل، وهي مزودة بنظام استعادة الأبخرة، التي تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء تعبئة الوقود من خزانات الوقود. وتعمل المحطة بالوقود الحيوي وتشتمل على شاشات وأنظمة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما أنها مجهزة بعدادات ذكية معززة بتقنيات إنترنت الأشياء والاتصال، عبر تقنية الحوسبة السحابية وإمكانية التتبع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو، وتلتزم إينوك باتباع الممارسات المستدامة والابتكار على امتداد عملياتها.

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