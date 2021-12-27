20 كيلو ذهب بانتظار رابحي مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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فاجأت مجموعة دبي للمجوهرات متسوقي المجوهرات في دبي بالعديد من الجوائز الذهبية المذهلة خلال النسخة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق.

خلال حملتها الخاصة بمهرجان دبي للتسوق تمنح المجموعة للمقيمين والزائرين هذا الموسم فرصة ليكونوا ضمن 100 رابح سيحصلون على 25 كيلوغرام من الذهب.

حتى الآن، حصل 20 رابح على 5 كيلوغرام من الذهب، ربع كيلو من الذهب لكل منهم. وخلال الفترة المتبقية من مهرجان دبي للتسوق ستمنح مجموعة دبي للمجوهرات 20 كيلوغرام من الذهب للمتسوقين كجزء من حملة السحوبات الكبرى التي تنظمها المجموعة.

ومن بين الرابحين الذين حصلوا حتى الآن على 250 جرامًا من الذهب ، نظيم الدين من بنغلاديش.

وعلق نظيم عن فوزه قائلاً: "لم أتخيل أبدًا أنني عندما مشاركتي في السحب، أنني سأفوز! أردت ببساطة شراء الذهب لأمي وزوجتي ولم يكن الفوز في ذهني أبدًا. أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عامًا ولأول أفوز. لديّ شركة صغيرة وأشعر أن هذا الفوز جعلني أكثر تفاؤلاً للعام المقبل".

عند زيارة أي من متاجر المجوهرات المشاركة البالغ عددها 180 في دبي وشراء مجوهرات ذهبي بقيمة 500 درهم سيحصل المتسوقين على قسيمة سحب واحدة. ويمكنهم مضاعفة فرصتهم في الربح عند شراء مجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم، ويمكنهم أيضًا التسوق من أي من متاجر الذهب في السوق الحرة بدبي في جميع مباني مطار دبي الدولي بقيمة 500 درهم للدخول في السحب.

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