« التعاون الاقتصادي»: دبي تحقق رفاهية الجميع في مدارسها الخاصة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دبي مُمثّلة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية تمنح أولوية قصوى لتحقيق الرفاهية للجميع في مدارسها الخاصة، بمن في ذلك التلاميذ، والمعلمون والموظفون. ونشرت المنظمة تقريراً خاصاً يرصد مستويات الراحة التي توفرها الهيئة، مشيراً إلى أنها بذلت جهوداً مكثفة خلال السنوات الأخيرة في رفع مستويات الوعي لدى العاملين بمدارس خاصة حيال قضية الرفاهية.

وأكد التقرير أن المسيرة والجهود أتت بثمارها المرجوة، فباتت غالبية المدارس الخاصة بالإمارة تتبنى مبادرات وأدوات من شأنها ضمان شعور جميع عناصر العملية التعليمية بأقصى درجات الارتياح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز