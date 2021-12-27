مليارا درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، عبر 272 مبايعة بقيمة 664.12 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 289.25 مليون درهم، و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 374.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تلتها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة 1.11 مليار درهم منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 416.06 مليون درهم، و44 رهن فلل وشقق بقيمة 693.98 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 13 هبة بقيمة 266.43 مليون درهم.

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