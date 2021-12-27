غرفة عجمان تحصل على شهادة إدارة الجودة

المصدر: (عجمان - البيان)

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حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على شهادة الاعتماد الدولي «آيزوISO 9001:2015» لنظام إدارة الجودة.

تسلم الشهادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان. ويأتي حصول الغرفة على شهادة الاعتماد الدولي تتويجاً لجهودها، للارتقاء ببيئة العمل وتطوير الخدمات، بما يتوافق مع سياسة الجودة وإنشاء وتنفيذ أهداف ذكية للعمليات الإدارية وتوفير الموارد المناسبة، لتعزيز بيئة العمل وتوفير التأهيل والتدريب المناسبين للموظفين، إلى جانب تحليل وتحسين نظام إدارة الجودة عبر قياس رضا العملاء والتدقيق الداخلي، والعمل على التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة.

وأكد سالم السويدي أهمية حصول غرفة عجمان على شهادة الآيزو، مشيراً إلى أن مجلس إدارة غرفة عجمان حريص على توفير بيئة عمل محفزة، تضمن الارتقاء بالكوادر البشرية لضمان تحسين الأداء.

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