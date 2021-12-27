«موانئ أبوظبي» تدعم 200 ألف فرصة عمل وتدير %55 من المناطق الصناعية بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تتطلع إلى استطلاع الفرص والشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة العالمية التي تقوم من خلالها بمشاركة خبراتها وأفضل الممارسات التي تتبناها مع التركيز على تطوير مراكز حيوية وشبكة نقل إقليمية متطورة.

وأشار إلى أن المجموعة تسهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت بنسبة 13.7% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في عام 2020 فيما تدعم أكثر من 200 ألف فرصة عمل في الإمارات وتتولى إدارة 55% من مجموع المناطق الصناعية في الدولة.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) بالتزامن مع توقيع مجموعة موانئ أبوظبي 5 شراكات استراتيجية مع شركة تطوير العقبة، إن استثمارات المجموعة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كداعم رئيسي للتجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية بما يزيد من جاذبية وقدرات الخطوط التجارية القائمة بين الشرق والغرب. وأضاف إن شراكات مجموعة موانئ أبوظبي تجسد توسعاً دولياً لافتاً للمجموعة، حيث تعمل من خلال تطوير وإدارة هذه التوسعات المهمة على بناء شبكة إقليمية لنقل المعارف والخبرات تسهم في تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتحقق النمو المستدام.

استدامة النمو

وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها المجموعة مع شركة تطوير العقبة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي. وقال الشامسي إن الشراكة الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ويساهم في الارتقاء بها إلى آفاق جديدة، لافتاً إلى أن هذه العلاقات الوطيدة أرسى دعائمها قيادة البلدين الشقيقين منذ 5 عقود وما نشهده اليوم ما هو إلا امتداد لهذه العلاقات التاريخية والثقافية المتجذرة وخطوة باتجاه تعزيزها. وأشار إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن تقدر بنحو 20 مليار دولار.

اتفاقيات شراكة مهمة

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من اتفاقيات الشراكة المهمة أخيراً تتمثل في اتفاقية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بمصر واتفاقية مع شركتي ديار المحرق وإيجل هيلز ديار لاستطلاع فرص تطوير وتشغيل محطة جديدة للسفن السياحية في البحرين، إضافة إلى اتفاقية شراكة مع صندوق الثروة السيادي التركي.

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