40 % تنزيلات بمراكز تسوق عجمان احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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تشهد مراكز التسوق ومنافذ البيع الكبرى في عجمان إطلاق حملات ترويجية وتنزيلات للسلع المختلفة تصل إلى نسبة 40% في بعض المنافذ، كما تقدم بعض المراكز الهدايا للجمهور احتفالاً بأعياد الميلاد وتقديم جوائز سحب سيارات على المبيعات بهدف استقطاب المتسوقين، وأكد مديرو مراكز التسوق أن الهدف من الحملات الترويجية جذب المتسوقين وإنعاش قطاع تجارة التجزئة والإقبال على مراكز التسوق.

أسعار تنافسية

وقال سامي محمد شعبان مدير جمعية أسواق عجمان، أطلقت الجمعية حملة التنزيلات بمناسبة نهاية العام وتصل إلى نسبة 40%، وذلك بدءاً من الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وتستمر لغاية الثاني من يناير المقبل.

وذكر أن تقديم العروض الترويجية يأتي بناءً على الاستمرار في سياسة التخفيضات تسهيلاً على المتسوقين وتشجيعاً لهم في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار تفضيلية وجودة عالية، حيث يتم الإعلان عن هذه العروض شهرياً في إطار حرص الجمعية على تخفيف الأعباء عن كاهل أفراد المجتمع وإدخال البهجة والسرور على أنفسهم، تزامناً مع الاحتفالات والمناسبات الرسمية.

وأشار إلى أن التخفيضات تشمل أكثر من 500 صنف من السلع الاستهلاكية الأساسية، منها اللحوم والأسماك والدواجن وزيت الطعام والأرز والمعكرونة وغيرها الكثير من السلع.

وأكد اهتمام إدارة الجمعية بتقديم خدمات تنال رضا الجميع ومتابعة آراء المستهلكين ومتطلباتهم والالتزام باستمرارية تطوير الأداء وتوفير كل السلع التي يحتاجونها بأسعار تنافسية تناسب كل فئات المجتمع وتوفر متعة التسوق من خلال توفير بيئة تسوق صحية آمنة ونظيفة وبأفضل معايير السلامة والصحة العامة.

ربح سيارة

ومن جانبها أفادت حنان الهاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات العقارية، إلى أن مركز «سيتي لايف التلة» يقدم عروضاً تجارية وخصومات في جميع المحلات التي تعمل في المركز، مشيرة إلى أن المركز أطلق حملة ترويجية منذ منتصف الشهر الحالي، كما يقدم المركز فرصة للمتسوقين لربح سيارة من نوع (mg5)، إضافة إلى تنظيم برامج ترفيهية للأطفال لقضاء أوقات سعيدة في المركز.

وذكرت أن نسبة العروض التجارية والخصومات في بعض المحلات تصل إلى 50%، كما يوفر المركز حافلة لنقل السكان منطقة مدينة الإمارات مجاناً.

ومشاركة في سحب على هدايا وقسائم التخفيضات للشراء من المركز إلى جانب استضافة معرض تشكيلي لرسومات الفنان إبراهيم العوضي لأول معرض فني له في سيتي لايف التلة مول.

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